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5 Argus Monitor - утилита для мониторинга температуры и состояния различных компонентов системы, включая процессор, видеокарта и жесткий диск. Программа позволяет следить за критическими SMART атрибутами жестких дисков, отображает их температуру в графическом виде, оповещает о возможных сбоях винчестера, осуществляет мониторинг центрального процессора (информация предоставляется для каждого ядра в отдельности) и GPU, а также дает возможность измерять время доступа и скорость передачи данных HDD/SSD дисков, контролировать скорость вращения вентиляторов и многое другое.