Argus Monitor для Windows

Argus Monitor 3.5.1.1760

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Описание Argus Monitor 3.5.1.1760Описание   Скачать Argus Monitor 3.5.1.1760СКАЧАТЬ (11,07 Мб) Скриншоты Argus Monitor 3.5.1.1760Скриншоты (6)   Статистика Argus Monitor 3.5.1.1760Статистика   Отзывы о Argus Monitor 3.5.1.1760Отзывы (0)  
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3.33 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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Argus Monitor - утилита для мониторинга температуры и состояния различных компонентов системы, включая процессор, видеокарта и жесткий диск. Программа позволяет следить за критическими SMART атрибутами жестких дисков, отображает их температуру в графическом виде, оповещает о возможных сбоях винчестера, осуществляет мониторинг центрального процессора (информация предоставляется для каждого ядра в отдельности) и GPU, а также дает возможность измерять время доступа и скорость передачи данных HDD/SSD дисков, контролировать скорость вращения вентиляторов и многое другое.

Скриншоты Argus Monitor:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 782
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Финансы

Отзывы о программе Argus Monitor

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