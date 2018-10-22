System Monitor II для Windows

System Monitor II 26.4

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Описание System Monitor II 26.4Описание   Скачать System Monitor II 26.4СКАЧАТЬ (432 Кб) Скриншоты System Monitor II 26.4Скриншоты (4)   Статистика System Monitor II 26.4Статистика   Отзывы о System Monitor II 26.4Отзывы (1)  
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4.61 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.61 из 5
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System Monitor II - гаджет для боковой панели ОС Windows Vista/7/8/8.1/10, который в реальном времени наглядно отображает загрузку и температуру процессора (для многоядерных ЦП информация предоставляется для каждого ядра в отдельности) и использование оперативной памяти (как физической, так и виртуальной). Также утилита предоставляет быстрый доступ к диспетчеру задач или монитору ресурсов.

Что нового в System Monitor II 26.4?
  • Улучшения в работе программы
Скриншоты System Monitor II:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 22 298
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Расширения
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Отзывы о программе System Monitor II

DOG666 про System Monitor II 20.8 [26-01-2015]

Гаджет очень помогает,жаль только что здесь на сайте обновления появляются с запоздание,
а на оф. сайте очень сложно скачать без вирусов
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