Ping Monitor для Windows

Ping Monitor 8.8

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Описание Ping Monitor 8.8Описание   Скачать Ping Monitor 8.8СКАЧАТЬ (139 Кб) Скриншоты Ping Monitor 8.8Скриншоты (3)   Статистика Ping Monitor 8.8Статистика   Отзывы о Ping Monitor 8.8Отзывы (3)  
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3.41 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 3.41 из 5
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Ping Monitor - небольшой гаджет для ОС Windows Vista/7/8/8.1/10, который позволяет контролировать до пяти локальных или удаленных серверов, периодически их пингуя через определенные временные интервалы. Утилита отображает максимальное, среднее и текущее значение пинга, а также количество ошибок. Поддерживаются протоколы IPv4 и IPv6. Присутствует возможность изменения размера гаджета и его цветовой схемы. Все настройки сохраняются в файле Path: %APPDATA% Filename: gadgetname_Settings.ini.

Скриншоты Ping Monitor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)14 / 22 803
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPing, trace, whois... - Расширения
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Отзывы о программе Ping Monitor

Vik про Ping Monitor 6.8 [25-02-2015]

Very good
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Alex про Ping Monitor 3.7 [04-05-2013]

Класная штука!!!!
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yoko про Ping Monitor 3.7 [01-02-2013]

Отлично, аккуратно, то что нужно.
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