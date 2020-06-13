PingPlotter - очень удобная бесплатная утилита для диагностики IP-сетей, сочетающая в себе базовые команды Ping и Traceroute (трассировка маршрута). Трассировка осуществляет ICMP, TCP или UDP-пакетами.

Результаты диагностики отображаются в виде наглядного графика. Присутствует возможность экспортировать результаты в виде текста, или в виде изображения диаграммы.