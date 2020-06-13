PingPlotter для Windows

PingPlotter 5.17.1.7872

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Описание PingPlotter 5.17.1.7872Описание   Скачать PingPlotter 5.17.1.7872СКАЧАТЬ (19,23 Мб) Скриншоты PingPlotter 5.17.1.7872Скриншоты (2)   Статистика PingPlotter 5.17.1.7872Статистика   Отзывы о PingPlotter 5.17.1.7872Отзывы (5)  
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4.44 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 4.44 из 5
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PingPlotter - очень удобная бесплатная утилита для диагностики IP-сетей, сочетающая в себе базовые команды Ping и Traceroute (трассировка маршрута). Трассировка осуществляет ICMP, TCP или UDP-пакетами.

Результаты диагностики отображаются в виде наглядного графика. Присутствует возможность экспортировать результаты в виде текста, или в виде изображения диаграммы.

Примечание. После установки приложения в течении 14 дней программа доступна в версии Professional, после чего вы можете пользоваться версией Free неограниченное время.

PingPlotter
PingPlotter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 37 692
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPing, trace, whois... - Мониторинг
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Отзывы о программе PingPlotter

YANAGAR про PingPlotter 5.5.13 [20-07-2018]

Все работает как надо!!! С помощью более ранней версии обосновал провайдеру что проблема не у меня а у них!
2 | 3 | Ответить

петр про PingPlotter 5.2.4 [12-12-2016]

Фигня какая-то. Устанавливал пол-часа, а результата не добился. Прога уходит куда-то и найти нельзя. Ярлык не создает. Настаивает на установке совершенно ненужных мне приложений.
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Юрий про PingPlotter 4.01.2 [02-09-2015]

Программа Про просит ключи !
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Илья про PingPlotter 1.30 Free [16-02-2015]

все нормально работает,ги каких вирусов!!! скачал , поставил и в путь
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юрий про PingPlotter 1.30 Free [18-10-2013]

не работает. висит меню инсталяшки и всё. больше похожа на вирусяку
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