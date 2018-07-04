Fast Mouse для Windows

Fast Mouse 2.0

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Описание Fast Mouse 2.0Описание   Скачать Fast Mouse 2.0СКАЧАТЬ (2,09 Мб) Скриншоты Fast Mouse 2.0Скриншоты (2)   Статистика Fast Mouse 2.0Статистика   Отзывы о Fast Mouse 2.0Отзывы (6)  
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4.52 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 4.52 из 5
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Fast Mouse - небольшая утилита для автоматического нажатия кнопки мыши с определенной скоростью. Будет полезна в различных онлайн играх, в частности в социальной сети Мой Мир@mail.ru, где необходимо много раз нажимать кнопкой мыши ("Любимая ферма", "Племя фермеров" и т.п.). Имеет настройки горячих клавиш и скорость нажатия мыши.

Что нового в Fast Mouse 2.0?
  • Переработан интерфейс программы
  • Исправлены ошибки
  • Portable версия
Скриншоты Fast Mouse:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)11 / 29 189
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - Внешние устройства
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Отзывы о программе Fast Mouse

Serg про Fast Mouse 1.2 [18-02-2018]

Антивирус удалил как троян !
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Марина про Fast Mouse 1.2 [18-09-2016]

Уже 5 лет пользуюсь только этим кликером, нареканий нет. Просто и удобно.
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Ди про Fast Mouse 1.2 [18-04-2016]

Очень крутая программа!! Спасибо большое!!
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Pavel про Fast Mouse 1.2 [15-02-2016]

Отличная прога, но высшую скорость чуть побыстрее бы )
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Сергей про Fast Mouse 1.2 [27-12-2015]

скачал, установил, и она сразу сделала своё дело :) чего раньше не нашёл и долбил кнопку мышки... отлично!
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