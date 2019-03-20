Origin для Windows

Origin 10.5.36.23506

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Описание Origin 10.5.36.23506Описание   Скачать Origin 10.5.36.23506СКАЧАТЬ (60,46 Мб) Скриншоты Origin 10.5.36.23506Скриншоты (7)   Статистика Origin 10.5.36.23506Статистика   Отзывы о Origin 10.5.36.23506Отзывы (0)  
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4.69 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.69 из 5
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Origin - беплатное приложение для загрузки видеоигр от Electronic Arts. Это центр цифровых игр, где можно найти потрясающие игры и эксклюзивные предложения.

Программа позволяет пользователям управлять своей цифровой библиотекой, приобретать и добавлять цифровые копии игр, общаться с другими геймерами, транслировать свою игру, тестировать новые игры и др.

С помощью этого приложения вы всегда сможете найти игру себе по вкусу. В вашем распоряжении такие эксклюзивы как Battlefield, FIFA, Need for Speed, Titanfall, Sims, Dragon Age, Ведьмак, а также бесплатные игры в подарок от Origin.

Загрузка игр из сервиса невероятно быстрая, и не важно где вы находитесь: дома, на работе или в кофейне с доступом к беспроводному Интернету.

Для использования Origin нужно создать учетную запись, после чего будет предоставлена возможность приобретения игр, а также сохранения данных в облачном хранилище, с помощью которого он имеет возможность продолжать игру с места последнего сохранения и входить в систему с различных устройств.

Особенности программы:

  • Большой выбор игр различных жанров и типов.
  • Быстрая загрузка и установка игр.
  • Раздел бесплатных игр.
  • Возможность трансляции игры.
  • Сетевая игра между пользователями Origin.
  • Встроенный чат для обсуждения игр.
  • Облачное хранилище для синхронизации игры между различными компьютерами.
  • Интеграция с Facebook, PlayStation Network, Xbоx Live.
  • Синхронизация с устройствами iOS и Android.
Что нового в Origin 10.5.36.23506?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Origin
Origin
Origin
Origin
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 973
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - Загрузка файлов
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Отзывы о программе Origin

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