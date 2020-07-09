FPS Monitor - это программа для вывода на экран FPS и различных сенсоров (CPU/GPU/RAM/NET/DRV и др.) поверх игры. Во время работы утилита опрашивает почти все системы, задействованные в игре и хоть как-то влияющие на комфорт от игры, и покажет, что сильнее нагружается - процессор или видеокарта.
Можно выбрать шрифт, размеры, стили, цвета, варианты отрисовки значений сенсоров. Также присутствует возможность не только показывать данные в реальном времени поверх игры, но и собирать статистику за определенный промежуток времени и записывать ее в файл для дальнейшего анализа.
Основные возможности:
Вывод FPS (включая минимальный/средний/максимальный и время генерации кадра).
Вывод подробных данных по процессору, видеокарте, памяти, сетевой активности, дискам и т.д. Всего более 40 датчиков и сенсоров.
Вывод любых данных по сенсорам и датчикам в числах и/или на наглядных графиках.
Оповещение о критических значениях всех важных параметров (если у вас к примеру перегревается видеокарта, или заполнилась оперативка и т.д.).
Настройка интерфейса прямо в окне программы - добавление/удаление сенсоров, установка границ предельных значений, изменение цвета, размеров, шрифтов, выравнивания и положения любых выводимых данных.
Настройка интерфейса еще до входа в игру просто загрузив скриншот или зайдя в игру.
Размещение надписей и картинок и использование этого как дополнительную возможность настроить Stream-HUD.
Переключение между несколькими готовыми пресетами настроек и возможность создавать их самостоятельно.
Создание скриншотов.
Поддержка "горячих клавиш".
Малое потребление системных ресурсов.
Можно без каких-либо ограничений бесплатно пользоваться всем функционалом, единственное отличие не активированной программы от лицензии - напоминание с просьбой подержать разработчиков.
Fast Mouse - небольшая утилита для автоматического нажатия кнопки мыши с определенной скоростью. Будет полезна в различных онлайн играх, где необходимо много раз
Отзывы о программе FPS Monitor
Pro100 den про FPS Monitor 5020 [10-09-2019]
После скачивание игры жутко лагают не советую скачал дарк соулс 3 и играл не фризал нечего не было когда скачал эту программу все начал фризит 9 | 27 | Ответить
Вадим про FPS Monitor 5020 [15-03-2019]
Отлично всё работает, самая подробная прога! 2 | 2 | Ответить
роме тотал вар про FPS Monitor 4910 [28-01-2019]
скачал чтобы проверить фризы а тут вылетает при игре 7 | 7 | Ответить
Kirill про FPS Monitor 4400 [07-07-2018]
Купил обе программы, (fpsmonitor и playclaw).
Столкнулся с тем, что программа некорректно работает с запущенным hwinfo, так как сам playclaw использует встроенные модули от hwinfo для отображения информации.
Написал в поддержку, приложил логи, максимально детально описал проблему и что ее вызвало.
Получил одно письмо, где автор программы, не поздоровавшись, буднично предложил мне скачать другую, старую версию (в которой такие же баги), и сказал, что все должно работать, и что этот баг якобы уже давно исправлен.
Я проверил еще раз, на нескольких разных компьютерах - везде один баг, отписал в поддержку еще раз - молчание.
Вместо решения проблемы, автор просто включил игнор.
В общем, программа, в принципе, неплохая, хотя и не без изъянов, но отдавать за нее 700р нонсенс, ибо автор - типичный представитель русского бизнеса, которому плевать на пользователей.
Никакой адекватной тех. поддержки тут нет и не было.
Также, хочу заверить, что программа активно ходит в инет, причем не только для того, чтобы проверить лицензию. Для чего, и что она передает на сайт автора - загадка, но я бы был осторожнее, и запретил ей доступ.