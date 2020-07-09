FPS Monitor для Windows

FPS Monitor 5245

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Описание FPS Monitor 5245Описание   Скачать FPS Monitor 5245СКАЧАТЬ (11,19 Мб) Скриншоты FPS Monitor 5245Скриншоты (3)   Статистика FPS Monitor 5245Статистика   Отзывы о FPS Monitor 5245Отзывы (8)  
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3.82 из 5, всего оценок - 48
  • Рейтинг программы - 3.82 из 5
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FPS Monitor - это программа для вывода на экран FPS и различных сенсоров (CPU/GPU/RAM/NET/DRV и др.) поверх игры. Во время работы утилита опрашивает почти все системы, задействованные в игре и хоть как-то влияющие на комфорт от игры, и покажет, что сильнее нагружается - процессор или видеокарта.

Можно выбрать шрифт, размеры, стили, цвета, варианты отрисовки значений сенсоров. Также присутствует возможность не только показывать данные в реальном времени поверх игры, но и собирать статистику за определенный промежуток времени и записывать ее в файл для дальнейшего анализа.

Основные возможности:

  • Вывод FPS (включая минимальный/средний/максимальный и время генерации кадра).
  • Вывод подробных данных по процессору, видеокарте, памяти, сетевой активности, дискам и т.д. Всего более 40 датчиков и сенсоров.
  • Вывод любых данных по сенсорам и датчикам в числах и/или на наглядных графиках.
  • Оповещение о критических значениях всех важных параметров (если у вас к примеру перегревается видеокарта, или заполнилась оперативка и т.д.).
  • Настройка интерфейса прямо в окне программы - добавление/удаление сенсоров, установка границ предельных значений, изменение цвета, размеров, шрифтов, выравнивания и положения любых выводимых данных.
  • Настройка интерфейса еще до входа в игру просто загрузив скриншот или зайдя в игру.
  • Размещение надписей и картинок и использование этого как дополнительную возможность настроить Stream-HUD.
  • Переключение между несколькими готовыми пресетами настроек и возможность создавать их самостоятельно.
  • Создание скриншотов.
  • Поддержка "горячих клавиш".
  • Малое потребление системных ресурсов.

Можно без каких-либо ограничений бесплатно пользоваться всем функционалом, единственное отличие не активированной программы от лицензии - напоминание с просьбой подержать разработчиков.

FPS Monitor
FPS Monitor
FPS Monitor
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 350 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)94 / 118 486
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - Мониторинг, Анализ
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Отзывы о программе FPS Monitor

Pro100 den про FPS Monitor 5020 [10-09-2019]

После скачивание игры жутко лагают не советую скачал дарк соулс 3 и играл не фризал нечего не было когда скачал эту программу все начал фризит
9 | 27 | Ответить

Вадим про FPS Monitor 5020 [15-03-2019]

Отлично всё работает, самая подробная прога!
2 | 2 | Ответить

роме тотал вар про FPS Monitor 4910 [28-01-2019]

скачал чтобы проверить фризы а тут вылетает при игре
7 | 7 | Ответить

Kirill про FPS Monitor 4400 [07-07-2018]

Купил обе программы, (fpsmonitor и playclaw).
Столкнулся с тем, что программа некорректно работает с запущенным hwinfo, так как сам playclaw использует встроенные модули от hwinfo для отображения информации.

Написал в поддержку, приложил логи, максимально детально описал проблему и что ее вызвало.
Получил одно письмо, где автор программы, не поздоровавшись, буднично предложил мне скачать другую, старую версию (в которой такие же баги), и сказал, что все должно работать, и что этот баг якобы уже давно исправлен.

Я проверил еще раз, на нескольких разных компьютерах - везде один баг, отписал в поддержку еще раз - молчание.

Вместо решения проблемы, автор просто включил игнор.

В общем, программа, в принципе, неплохая, хотя и не без изъянов, но отдавать за нее 700р нонсенс, ибо автор - типичный представитель русского бизнеса, которому плевать на пользователей.
Никакой адекватной тех. поддержки тут нет и не было.

Также, хочу заверить, что программа активно ходит в инет, причем не только для того, чтобы проверить лицензию. Для чего, и что она передает на сайт автора - загадка, но я бы был осторожнее, и запретил ей доступ.

Вот такие дела. Спасибо за внимание.
20 | 9 | Ответить

спец про FPS Monitor 4400 [01-04-2018]

все равно просит оплатить
9 | 27 | Ответить

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