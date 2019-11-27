FPS Monitor 5020

Приложение отслеживает состояние компонентов ПК и отображает информацию поверх экрана игры. Больше не нужно переключаться из игры на десктоп или подключать второй

Fraps 3.5.99

Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК

Nexus Mod Manager 0.70.5

Nexus Mod Manager - программа с открытым исходным кодом, которая представляет собой менеджер модов для популярных игр. Позволяет загружать, устанавливать, обновлять