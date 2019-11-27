ArtMoney для Windows

ArtMoney 8.07 SE

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Описание ArtMoney 8.07 SEОписание   Скачать ArtMoney 8.07 SEСКАЧАТЬ (2,64 Мб) Скриншоты ArtMoney 8.07 SEСкриншоты (6)   Статистика ArtMoney 8.07 SEСтатистика   Отзывы о ArtMoney 8.07 SEОтзывы (865)  
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4.67 из 5, всего оценок - 8098
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Хотите заполучить бессмертие, бесконечное количество патронов, нескончаемые ресурсы, деньги и опыт? Забудьте про чит-коды, вооружитесь универсальным взломщиком игр – ArtMoney.

В двух словах… Программа сканирует память и файлы игры на предмет наличия различных числовых значений, в которых скрываются те или иные показатели игрока. В дальнейшем эти показатели можно “заморозить” или заменить на нужные вам значения. Как этого добиться можно понять, ознакомившись с весьма подробным справочном файлом (Help), который поставляется с дистрибутивом программы.

Таким образом, если вам надоели мучения касаемые сбора денег, зарабатывания опыта и пр., тогда ArtMoney именно то, что позволит вам полностью насладиться игрой.

Что нового в ArtMoney 8.07 SE?
  • Полностью переделан алгоритм отсеивания для всех методов. Отсеивание стало на 50% быстрее и в несколько раз быстрее при использовании модульной адресации! Плюс теперь при отсеивании ArtMoney использует возможности многоядерных процессоров и многопроцессорных систем. Если у вас двухъядерный процессор, отсеивание будет почти в 2 раза быстрее, если четырёхядерный, то в 4 раза!
  • Теперь в SE редакции доступен поиск строк. Строка это, например, имя персонажа или игрового города, оружия или заклинания, а также игровой скрипт (если игра основана на скриптах).
  • Исправлена ошибка пропуска некоторых регионов при сканировании 32 битного процесса на Windows 64-бита.
  • Исправлена ошибка с неправильным отображением форм при размере шрифта не равным стандартному 96 dpi.
  • Исправлена ошибка при вводе шестнадцатеричных чисел (с буквой 'H' в конце строки).
  • Исправлена ошибка поиска при использовании модульной адресации.
ArtMoney
ArtMoney
ArtMoney
ArtMoney
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)78 / 2 139 559
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты
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Отзывы о программе ArtMoney

Вячеслав Петрович про ArtMoney 8.006 SE [28-11-2017]

Эх, школиё... :)
3 | 12 | Ответить

владик про ArtMoney 8.00 SE [29-09-2017]

скачал установил.начал взламывать как и раньше.ничего не происходит.
1 | 10 | Ответить

Ая про ArtMoney 7.45 SE [19-08-2016]

Почему так?! На одном компе древнюю игруху нормально обрабатывает, а на другом просит обновиться до pro версии? Пробовала разные версии, чистила реестр, всё одно и то же. Как с этим быть?
1 | 23 | Ответить

Arti в ответ Ая про ArtMoney 7.45 SE [25-09-2016]

Некоторые игры просто так не взламываються,иногда через запуск от администратора когда запускаешь artmoney получаеться
6 | 2 | Ответить

Misha в ответ Ая про ArtMoney 8.007 SE [09-12-2017]

Нет админских прав. Либо запускать от имени администратора, либо и лучше отключить UAC в WIndows!
| 3 | Ответить

Varg в ответ Ая про ArtMoney 8.03 SE [02-11-2018]

обычно мозги в голову вставляют.. но это не для тебя) нехрен обновлять было если серьезно
| 3 | Ответить

Назар про ArtMoney 7.44.1 SE [18-01-2016]

а на Android, ArtMoney йдет
1 | 8 | Ответить

виталик в ответ Назар про ArtMoney 7.45 SE [03-08-2016]

нет для взламывания игр на андроид лаки патч нужен
2 | 3 | Ответить

Александр про ArtMoney 7.43.1 SE [31-03-2015]

Ребята это крутая программа но она не предназначена для сетевых игр хотя можно взломать игры на Вконтакте через оперу а так сама прога круть половину своих игр взломал на оз ману ловкость урон опыт меткость силу ловкость хитрость магию и тд
2 | 10 | Ответить

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