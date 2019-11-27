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ArtMoney 8.07 SE
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|Оцените программу!
4.67 из 5, всего оценок - 8098
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- Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Хотите заполучить бессмертие, бесконечное количество патронов, нескончаемые ресурсы, деньги и опыт? Забудьте про чит-коды, вооружитесь универсальным взломщиком игр – ArtMoney.
В двух словах… Программа сканирует память и файлы игры на предмет наличия различных числовых значений, в которых скрываются те или иные показатели игрока. В дальнейшем эти показатели можно “заморозить” или заменить на нужные вам значения. Как этого добиться можно понять, ознакомившись с весьма подробным справочном файлом (Help), который поставляется с дистрибутивом программы.
Таким образом, если вам надоели мучения касаемые сбора денег, зарабатывания опыта и пр., тогда ArtMoney именно то, что позволит вам полностью насладиться игрой.
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|Что нового в ArtMoney 8.07 SE?
- Полностью переделан алгоритм отсеивания для всех методов. Отсеивание стало на 50% быстрее и в несколько раз быстрее при использовании модульной адресации! Плюс теперь при отсеивании ArtMoney использует возможности многоядерных процессоров и многопроцессорных систем. Если у вас двухъядерный процессор, отсеивание будет почти в 2 раза быстрее, если четырёхядерный, то в 4 раза!
- Теперь в SE редакции доступен поиск строк. Строка это, например, имя персонажа или игрового города, оружия или заклинания, а также игровой скрипт (если игра основана на скриптах).
- Исправлена ошибка пропуска некоторых регионов при сканировании 32 битного процесса на Windows 64-бита.
- Исправлена ошибка с неправильным отображением форм при размере шрифта не равным стандартному 96 dpi.
- Исправлена ошибка при вводе шестнадцатеричных чисел (с буквой 'H' в конце строки).
- Исправлена ошибка поиска при использовании модульной адресации.
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Отзывы о программе ArtMoney
Вячеслав Петрович про ArtMoney 8.006 SE [28-11-2017]
Эх, школиё... :)
3 | 12 | Ответить
владик про ArtMoney 8.00 SE [29-09-2017]
скачал установил.начал взламывать как и раньше.ничего не происходит.
1 | 10 | Ответить
Ая про ArtMoney 7.45 SE [19-08-2016]
Почему так?! На одном компе древнюю игруху нормально обрабатывает, а на другом просит обновиться до pro версии? Пробовала разные версии, чистила реестр, всё одно и то же. Как с этим быть?
1 | 23 | Ответить
Arti в ответ Ая про ArtMoney 7.45 SE [25-09-2016]
Некоторые игры просто так не взламываються,иногда через запуск от администратора когда запускаешь artmoney получаеться
6 | 2 | Ответить
Misha в ответ Ая про ArtMoney 8.007 SE [09-12-2017]
Нет админских прав. Либо запускать от имени администратора, либо и лучше отключить UAC в WIndows!
| 3 | Ответить
Varg в ответ Ая про ArtMoney 8.03 SE [02-11-2018]
обычно мозги в голову вставляют.. но это не для тебя) нехрен обновлять было если серьезно
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Назар про ArtMoney 7.44.1 SE [18-01-2016]
а на Android, ArtMoney йдет
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виталик в ответ Назар про ArtMoney 7.45 SE [03-08-2016]
нет для взламывания игр на андроид лаки патч нужен
2 | 3 | Ответить
Александр про ArtMoney 7.43.1 SE [31-03-2015]
Ребята это крутая программа но она не предназначена для сетевых игр хотя можно взломать игры на Вконтакте через оперу а так сама прога круть половину своих игр взломал на оз ману ловкость урон опыт меткость силу ловкость хитрость магию и тд
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