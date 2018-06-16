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Angry Birds Space для Android

Angry Birds Space 2.2.13 для Android

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Описание Angry Birds Space 2.2.13 для AndroidОписание   Скачать Angry Birds Space 2.2.13 для AndroidСКАЧАТЬ (46,46 Мб) Скриншоты Angry Birds Space 2.2.13 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Angry Birds Space 2.2.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о Angry Birds Space 2.2.13 для AndroidОтзывы (6)  
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4.41 из 5, всего оценок - 191
  • Рейтинг программы - 4.41 из 5
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Angry Birds Space — сердитые птички мстят свиньям везде и всегда, даже в космосе. Посетите ледяную планету Холодные Закуски, вулканическую Красную Планету, Утопию, планету пончиков и даже нашу Солнечную систему. Цель игры осталась прежде – наказать подлых свиней, только геймплей на этот раз будет проходить в невесомости.

В приложении вас ожидают более 300 уровней и более 10 планет. Познакомитесь с новыми пернатыми персонажами и используйте их уникальные навыки для максимального эффекта. Открывайте бонусные уровни, исследуйте новые красочные локации и проходите ежедневные миссии.  

Что нового в Angry Birds Space 2.2.13 для Android?
  • Мы устранили ряд незначительных проблем с целью улучшения взаимодействия с пользователем.
Скриншоты Angry Birds Space:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 61 231
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Angry Birds Space отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Angry Birds Space

леха про Angry Birds Space 1.5.1 для Android [25-03-2013]

Чо только не придумают чтоб больше скачивали
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Никита про Angry Birds Space 1.3.0 для Android [15-10-2012]

скажите пожалуйста а какие нужно водить коды чтобы прийти дальше
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я про Angry Birds Space 1.3.0 для Android [09-10-2012]

херня
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аня про Angry Birds Space 1.3.0 для Android [03-09-2012]

обожаю angry birds
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Ксюша про Angry Birds Space 1.2.2 для Android [27-08-2012]

Увлекательная игра:-P
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