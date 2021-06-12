Bubble Explode для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 12 274 | Статистика
Размер:87,91 Мб
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Bubble Explode — игра для Android, в которой нужно освободить игровое поле от цветных шаров.

Тапайте по шарам любого цвета и все шары такого же цвета, находящиеся рядом, исчезнут. Чем больше шаров исчезает за один ход, тем больше баллов вы получаете. Вы можете выбрать вариант оформления шаров, размер игрового поля и тип игры.

Присутствует 8 режимов игры: Гравитация, Бабл шутер, Блиц, Критическая масса, Игра против компьютера, Классический, Нашествие, Расслабуха.

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