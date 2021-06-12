Bubble Explode для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Spooky House Studios UG
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 12 274 | Статистика
|Размер:
|87,91 Мб
|СКАЧАТЬ
Bubble Explode — игра для Android, в которой нужно освободить игровое поле от цветных шаров.
Тапайте по шарам любого цвета и все шары такого же цвета, находящиеся рядом, исчезнут. Чем больше шаров исчезает за один ход, тем больше баллов вы получаете. Вы можете выбрать вариант оформления шаров, размер игрового поля и тип игры.
Присутствует 8 режимов игры: Гравитация, Бабл шутер, Блиц, Критическая масса, Игра против компьютера, Классический, Нашествие, Расслабуха.
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