Bubble Explode — игра для Android, в которой нужно освободить игровое поле от цветных шаров.

Тапайте по шарам любого цвета и все шары такого же цвета, находящиеся рядом, исчезнут. Чем больше шаров исчезает за один ход, тем больше баллов вы получаете. Вы можете выбрать вариант оформления шаров, размер игрового поля и тип игры.

Присутствует 8 режимов игры: Гравитация, Бабл шутер, Блиц, Критическая масса, Игра против компьютера, Классический, Нашествие, Расслабуха.