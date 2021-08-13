Говорящий Морген для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.25 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Tamagochi Factory
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|105,26 Мб
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Говорящий Морген - забавный симулятор, напоминающий мегахит всех времен "My Talking Tom", только вместо милого котика вашим новым виртуальным другом станет эпатажная звезда российского рэпа Моргенштерн, с которым можно весело проводить время.
С ним можно пообщаться, поиграть и творить всяческие интерактивные штуки, например можно ударить персонажа и посмотреть, как он падает на пол, или заставлять его повторять за вами слова или фразы своим характерным голосом и с нужными интонациями. Кроме того можно сыграть с Моргенштерном в увлекательные мини-игры, заставляя его уворачиваться от брошенных зрителями фруктов, овощей, яиц и гранат, и стараясь при этом ловить пачки банкнот, необходимых для покупки улучшений, а также украшений и аксессуаров, тем самым меняя стиль своего персонажа.
При желании можно менять локации, присутствуют оригинальные музыкальные произведения, которые оценят фанаты творчества скандального исполнителя. По мере прохождения будут открываться дополнительные треки.
Основные возможности приложения Говорящий Морген:
- "Заведите" собственную звезду и общайтесь с ней на любые темы.
- Возможность покупки улучшений, а также украшений и аксессуаров.
- Возможность менять локации.
- Множество встроенных мини-игр.
- Возможность научить артиста делать сальто и прыжки.
- Хорошая подборка музыкальных треков.
- и многое другое...
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