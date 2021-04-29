Cash, Inc. для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.18.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Lion Studios
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 426 | Статистика
|Размер:
|83,99 Мб
|СКАЧАТЬ
Cash, Inc. - увлекательный кликер, в котором ваша задача стать самым популярным магнатом. В ваше распоряжение поступает заброшенный небоскреб, и вам необходимо постепенно осваивать его, открывая этаж за этажом, развивая свой бизнес, назначая эффективных менеджеров и ежесекундно увеличивая прибыль.
Построенный небоскреб возможно захочет приобрести другой магнат, и вы можете заключить сделку, приобретая взамен очки славы и популярность, которые в свою очередь пригодятся при постройке следующего небоскреба.
Особенности игры:
- Получайте доход от бизнеса, даже когда вас нет на месте!
- С помощью своих доходов, а также доходов администраторов вы сможете улучшать свои предприятия.
- Зарабатывайте деньги и умножайте прибыль, чтобы тратить только на то, что ВЫ хотите.
- Ведите расслабленную, но продуктивную жизнь магната, а ваши знаменитые партнеры будут заботиться о вас и ваших делах!
- Вам нужно только щелкать и нажимать, чтобы улучшить свои предприятия и поддержать денежный поток!
- Заработайте денег, чтобы обновить свою деловую башню. Чем больше денег, тем лучше и внушительнее будет башня!
- Пусть удача сыграет за вас: колесо фортуны позволит получить особые бесплатные подарки, например, билеты, кристаллы и временные прыжки.
- Наймите безумного ученого, который построит машину времени, и станьте самым богатым магнатом всех эпох, путешествующим во времени!
- Совершайте прыжки во времени, чтобы основать свое денежное королевство где угодно и когда угодно!
- Станьте самым известным магнатом всех времен, чтобы все говорили только о вашем успехе и удачливости, ведь у вас будет собственная империя!
- Попадите на самый верх списка богачей! Присоединяйтесь к воротилам бизнеса в списках лидеров игры.
- Хвастайтесь в социальных сетях наличными, которые вы с трудом заработали: другие магнаты должны об этом знать!
ОТДЕЛ ДЖЕЙЛ РИЧА
- Он посоветует вам преимущества Prestige & more. Пойдем к нему!
СОБИРАЙТЕ ТАУЛЕРЫ
- Теперь доступно все предпосылки для разблокировки каждой башни. Проверьте меню Info!
ДРУГОЕ СОБЫТИЕ?
- Выиграть кристаллы и гран-при, о которых вы можете пожалеть, если вы пропустили это!
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Отзывов о программе Cash, Inc. 2.3.18.2.0 пока нет, можете добавить...