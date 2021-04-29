Cash, Inc. - увлекательный кликер, в котором ваша задача стать самым популярным магнатом. В ваше распоряжение поступает заброшенный небоскреб, и вам необходимо постепенно осваивать его, открывая этаж за этажом, развивая свой бизнес, назначая эффективных менеджеров и ежесекундно увеличивая прибыль.

Построенный небоскреб возможно захочет приобрести другой магнат, и вы можете заключить сделку, приобретая взамен очки славы и популярность, которые в свою очередь пригодятся при постройке следующего небоскреба.

Особенности игры: