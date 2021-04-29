Cash, Inc. для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.18.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 426 | Статистика
Размер:83,99 Мб
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Cash, Inc. - увлекательный кликер, в котором ваша задача стать самым популярным магнатом. В ваше распоряжение поступает заброшенный небоскреб, и вам необходимо постепенно осваивать его, открывая этаж за этажом, развивая свой бизнес, назначая эффективных менеджеров и ежесекундно увеличивая прибыль.

Построенный небоскреб возможно захочет приобрести другой магнат, и вы можете заключить сделку, приобретая взамен очки славы и популярность, которые в свою очередь пригодятся при постройке следующего небоскреба.

Особенности игры:

  • Получайте доход от бизнеса, даже когда вас нет на месте!
  • С помощью своих доходов, а также доходов администраторов вы сможете улучшать свои предприятия.
  • Зарабатывайте деньги и умножайте прибыль, чтобы тратить только на то, что ВЫ хотите.
  • Ведите расслабленную, но продуктивную жизнь магната, а ваши знаменитые партнеры будут заботиться о вас и ваших делах!
  • Вам нужно только щелкать и нажимать, чтобы улучшить свои предприятия и поддержать денежный поток!
  • Заработайте денег, чтобы обновить свою деловую башню. Чем больше денег, тем лучше и внушительнее будет башня!
  • Пусть удача сыграет за вас: колесо фортуны позволит получить особые бесплатные подарки, например, билеты, кристаллы и временные прыжки.
  • Наймите безумного ученого, который построит машину времени, и станьте самым богатым магнатом всех эпох, путешествующим во времени!
  • Совершайте прыжки во времени, чтобы основать свое денежное королевство где угодно и когда угодно!
  • Станьте самым известным магнатом всех времен, чтобы все говорили только о вашем успехе и удачливости, ведь у вас будет собственная империя!
  • Попадите на самый верх списка богачей! Присоединяйтесь к воротилам бизнеса в списках лидеров игры.
  • Хвастайтесь в социальных сетях наличными, которые вы с трудом заработали: другие магнаты должны об этом знать!
Что нового в Cash, Inc. 2.3.18.2.0?

ОТДЕЛ ДЖЕЙЛ РИЧА

  • Он посоветует вам преимущества Prestige & more. Пойдем к нему!


СОБИРАЙТЕ ТАУЛЕРЫ

  • Теперь доступно все предпосылки для разблокировки каждой башни. Проверьте меню Info!


ДРУГОЕ СОБЫТИЕ?

  • Выиграть кристаллы и гран-при, о которых вы можете пожалеть, если вы пропустили это!
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