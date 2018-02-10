HyperCam - программа для захвата действия на экране и записи видео и аудио в AVI, WMV/ASF файлы. Можно записывать действия на всем экране, выделенной области или в активном окне. Полученные файлы можно редактировать встроенным Медиа Редактором и загружать на Youtube и другие популярные ресурсы.

Позволяет быстро создавать видео презентации, обучающие ролики, демо-клипы, сохранять проигрываемые фильмы, музыку или игры. Есть возможность встраивать процесс записи в другие приложения. Кроме этого, может быть установлена на портативное устройство хранения данных, например USB флэш-карту.

Функции HyperCam: