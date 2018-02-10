HyperCam для Windows

HyperCam 5.0.1802.09

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Описание HyperCam 5.0.1802.09Описание   Скачать HyperCam 5.0.1802.09СКАЧАТЬ (48,89 Мб) Скриншоты HyperCam 5.0.1802.09Скриншоты (4)   Статистика HyperCam 5.0.1802.09Статистика   Отзывы о HyperCam 5.0.1802.09Отзывы (14)  
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4.37 из 5, всего оценок - 150
  • Рейтинг программы - 4.37 из 5
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HyperCam - программа для захвата действия на экране и записи видео и аудио в AVI, WMV/ASF файлы. Можно записывать действия на всем экране, выделенной области или в активном окне. Полученные файлы можно редактировать встроенным Медиа Редактором и загружать на Youtube и другие популярные ресурсы.

Позволяет быстро создавать видео презентации, обучающие ролики, демо-клипы, сохранять проигрываемые фильмы, музыку или игры. Есть возможность встраивать процесс записи в другие приложения. Кроме этого, может быть установлена на портативное устройство хранения данных, например USB флэш-карту.

Функции HyperCam:

  • Запись происходящего на экране в AVI, WMV/ASF файлы.
  • Сжатие захватываемого звука и видео.
  • Поддержка "горячих" клавиш.
  • Удобная система текстовых примечаний.
  • Возможность записывать как указанную область, так и конкретное окно.
  • Возможность перемещать выделенную область.
  • Возможность ставить запись в паузу и затем ее возобновлять.
  • Захват видео в режиме overlay.
Скриншоты HyperCam:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: 890 руб.)
Ограничение в работе программы21 день, водяной знак на готовых файлах
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)15 / 119 119
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват
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Отзывы о программе HyperCam

вестик про HyperCam 4.0.1511.06 [13-05-2017]

да норм вроде...
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yt rnj в ответ вестик про HyperCam 4.0.1707.28 [13-01-2018]

у меня не работает
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Анонимус про HyperCam 4.0.1511.06 [05-01-2016]

Здраствуйте, скачивается, вроде хорошо =)
1 | | Ответить

михпил про HyperCam 3.6.1403.19 [20-10-2015]

Выдает ошибку!
| 1 | Ответить

Агафонов Антон {Moderator в ответ михпил про HyperCam 4.0.1511.06 [12-12-2015]

Попробуйте скачать заново, или перезапустите компьютер.
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Никита про HyperCam 3.6.1403.19 [12-04-2015]

Всё норм работает..только вот почему-то звук не записывает...печально(
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Даша про HyperCam 3.6.1403.19 [30-06-2014]

Мне понравилось работать с этой прогой, но зачем надо было свой сайт вверху вставлять?!?!?!?! Просто ужас! Из-за этого пользоваться не буду! А кому сайт, который написан вверху не будет мешать, удачи! )
| 7 | Ответить

Михаил в ответ Даша про HyperCam 3.6.1403.19 [30-03-2015]

Полностью согласен
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Даврон в ответ Даша про HyperCam 3.6.1403.19 [17-08-2015]

тима чистый дебил дебил дебил !
речь идет о проге а не о микрофоне
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