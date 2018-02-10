HyperCam - программа для захвата действия на экране и записи видео и аудио в AVI, WMV/ASF файлы. Можно записывать действия на всем экране, выделенной области или в активном окне. Полученные файлы можно редактировать встроенным Медиа Редактором и загружать на Youtube и другие популярные ресурсы.
Позволяет быстро создавать видео презентации, обучающие ролики, демо-клипы, сохранять проигрываемые фильмы, музыку или игры. Есть возможность встраивать процесс записи в другие приложения. Кроме этого, может быть установлена на портативное устройство хранения данных, например USB флэш-карту.
Функции HyperCam:
Запись происходящего на экране в AVI, WMV/ASF файлы.
Сжатие захватываемого звука и видео.
Поддержка "горячих" клавиш.
Удобная система текстовых примечаний.
Возможность записывать как указанную область, так и конкретное окно.
Возможность перемещать выделенную область.
Возможность ставить запись в паузу и затем ее возобновлять.
Всё норм работает..только вот почему-то звук не записывает...печально( 1 | 11 | Ответить
Даша про HyperCam 3.6.1403.19 [30-06-2014]
Мне понравилось работать с этой прогой, но зачем надо было свой сайт вверху вставлять?!?!?!?! Просто ужас! Из-за этого пользоваться не буду! А кому сайт, который написан вверху не будет мешать, удачи! ) | 7 | Ответить
Михаил в ответ Даша про HyperCam 3.6.1403.19 [30-03-2015]