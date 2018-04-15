WinGate для Windows

WinGate 9.1.4 Build 5962

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание WinGate 9.1.4 Build 5962Описание   Скачать WinGate 9.1.4 Build 5962СКАЧАТЬ (65,52 Мб) Скриншоты WinGate 9.1.4 Build 5962Скриншоты (5)   Статистика WinGate 9.1.4 Build 5962Статистика   Отзывы о WinGate 9.1.4 Build 5962Отзывы (34)  
Оцените программу!
4.52 из 5, всего оценок - 64
  • Рейтинг программы - 4.52 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

WinGate прокси-сервер, расширенный функциями почтового сервера и брандмауэра, который позволяет подключить ЛВС к Интернет, используя один модем или IP адрес.

WinGate поддерживает следующие протоколы HTTP, FTP, NNTP, SMTP, POP3 и другие. В составе WinGate имеется брэндмауэр (файрволл), почтовый (SMTP/POP3) сервер, прокси-сервер, DNS сервер и DHCP сервер. Поддерживаются NAT (Network Address Translation), GDP (Gateway Discovery Protocol), WRP (Winsock Redirect Protocol) и RTSP (Real Time Streaming Protocol) протоколы. Программа имеет гибкие настройки, позволяющие администраторам создавать необходимые правила работы и фильтры. Умеет работать с плагинами, вести логи и мониторинг трафика.

Что нового в WinGate 9.1.4 Build 5962?
  • Исправлен ряд ошибок.
Скриншоты WinGate:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: 2639 руб.)
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 59 727
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Администрирование
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

VkBot 3.7.8

VKBot - многофункциональный инструмент для управления учетной записью ВКонтакте. Позволит вам сэкономить уйму времени при выполнении однотипных действий, таких как

mHotspot 7.8.8.0

mHotspot - небольшая, простая в использовании программка, с помощью которой вы сможете превратить свой ноут или комп в беспроводную точку доступа Wi-Fi. Теперь в

Lightshot 5.4.0.35

Lightshot - бесплатная утилита для создания снимков экрана, с возможностью быстро выложить готовый скриншот в Интернет и поделиться ссылкой с друзьями. Присутствует

Hamachi 2.2.0.579

Hamachi - бесплатное приложение, позволяющее напрямую соединить два (и более) компьютера через Интернет, организовав таким образом виртуальную локальную сеть, в

Интернет Цензор 2.2

Интернет Цензор - бесплатное и простое приложение для родительского контроля, которое позволяет отфильтровывать Интернет ресурсы, содержание которых потенциально

Hide IP Easy 5.5.7.8

Hide IP Easy - утилита, которая позволяет обеспечить анонимность при работе в сети Интернет, путем подмены реального IP-адреса. Также в программе присутствует

скачать Adguard

Отзывы о программе WinGate

Евгеша про WinGate 6.6.1 Build 1278 [04-12-2009]

Виста не поддерживает
| | Ответить

mactep про WinGate 6.2.2 Build 1137 [02-01-2008]

С новым годом всех!!!
Скажите пожалуйста а где можно взять мануал по настройке wingate?
| 1 | Ответить

l0vesan про WinGate 6.2.2 Build 1137 [09-11-2007]

а прокси-каскад можно сделать в ней? чота не нашел. трафик не по нужному соединению пускает..
| | Ответить

Janik про WinGate 6.2.2 Build 1137 [20-08-2007]

Пожалуйста скинте описаловку по настройке проги. oktan_odessa@ukr.net.Заранее огромоное спасибо
| | Ответить

Andrey про WinGate 6.2.0 Build 1121 [03-06-2007]

отзыв о версии: 6.0.4 Build 1025
нужна подробная инструкция по настройке. d-an-an@narod.ru
| 1 | Ответить

Читать все отзывы (34) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 