VkBot 3.7.8
VKBot - многофункциональный инструмент для управления учетной записью ВКонтакте.
Позволит вам сэкономить уйму времени при выполнении однотипных действий, таких как
mHotspot 7.8.8.0
mHotspot - небольшая, простая в использовании программка, с помощью которой вы сможете превратить свой ноут или комп в беспроводную точку доступа Wi-Fi. Теперь в
Lightshot 5.4.0.35
Lightshot - бесплатная утилита для создания снимков экрана, с возможностью быстро выложить готовый скриншот в Интернет и поделиться ссылкой с друзьями. Присутствует
Hamachi 2.2.0.579
Hamachi - бесплатное приложение, позволяющее напрямую соединить два (и более) компьютера через Интернет, организовав таким образом виртуальную локальную сеть, в
Интернет Цензор 2.2
Интернет Цензор - бесплатное и простое приложение для родительского контроля, которое позволяет отфильтровывать Интернет ресурсы, содержание которых потенциально
Hide IP Easy 5.5.7.8
Hide IP Easy - утилита, которая позволяет обеспечить анонимность при работе в сети Интернет, путем подмены реального IP-адреса. Также в программе присутствует