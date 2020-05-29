mHotspot для Windows

mHotspot 7.8.8.9

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Описание mHotspot 7.8.8.9Описание   Скачать mHotspot 7.8.8.9СКАЧАТЬ (3,21 Мб) Скриншоты mHotspot 7.8.8.9Скриншоты (2)   Статистика mHotspot 7.8.8.9Статистика   Отзывы о mHotspot 7.8.8.9Отзывы (8)  
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4.25 из 5, всего оценок - 74
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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mHotspot - простая в использовании утилита, которая может превратить Ваш ноутбук или компьютер с Wi-Fi-модулем и подключением к сети интернет в беспроводную точку доступа Wi-Fi. Это удобно, когда Вам, например, понадобится дома кратковременно сделать возможным выход в интернет с мобильного устройства.

Программа очень проста в настройке и управлении, не содержит сложных опций, ненавязчиво располагается в системном трее, откуда ее можно вызвать и открыть лаконичный интерфейс. Ваша задача - придумать название для Вашей сети и пароль, по которому к ней можно будет подключиться. Кроме того, Вы можете указать максимальное количество подключений к Вашей точке, но не более 10.

В главном окне mHotspot Вам доступна информация о количестве подключенных клиентов, объеме переданных и принятых данных, скорости загрузки и отдачи. Кроме того, в закладке "Клиенты" Вы увидите, какое устройство в настоящий момент подключено, а значит и сможете узнать кто непосредственно использует Вашу сеть.

Разработчики уверяют, что программа mHotspot обеспечивает надежное и защищенное соединение с поддержкой нескольких алгоритмов шифрования, таким образом можно не беспокоиться об утечке конфиденциальной информации.

mHotspot
mHotspot
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)34 / 84 565
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Wi-Fi, Bluetooth
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Отзывы о программе mHotspot

Softper про mHotspot 7.8.8.0 [26-03-2019]

Пока что единственная прога, которую удаётся запустить на ноуте, чтобы раздавал вайфай.
С бубнами, 5-7 раз приходится перезапускать, но потом работает.
Если не используешь, то смартфон подключён, но трафик не качает, приходится перезапускать всё заново.
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shon про mHotspot 7.8.8.0 [10-12-2017]

не работает, подключает а на телефоне пишет получение ИП-адреса и таке до бессконечности, МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!!!!!!!
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X_Intruder про mHotspot 7.8.8.0 [12-03-2017]

Отказывается работать совершенно,при запуске виртуальный адаптер почему то меняет настройки реального и в результате теряется прием сигнала Wi-Fi от роутера.Странно,но подобная ей прога Connectify Pro работала на этом ноуте отлично.Видимо какие то недоработки присутствуют.
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cccp28rus в ответ X_Intruder про mHotspot 7.8.8.0 [21-08-2017]

X_Intruder, для данной проги интернет должен быть кабельный.
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konechno в ответ X_Intruder про mHotspot 7.8.8.0 [01-02-2018]

а ты про версию купил или нашел где-то?
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Таня про mHotspot 7.8.8.0 [19-12-2016]

Отличная программа, все работает. Спасибо
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Ftor про mHotspot 7.7.2 [04-03-2016]

все работотает отлично, пользуюсь радуясь)
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