mHotspot - простая в использовании утилита, которая может превратить Ваш ноутбук или компьютер с Wi-Fi-модулем и подключением к сети интернет в беспроводную точку доступа Wi-Fi. Это удобно, когда Вам, например, понадобится дома кратковременно сделать возможным выход в интернет с мобильного устройства.
Программа очень проста в настройке и управлении, не содержит сложных опций, ненавязчиво располагается в системном трее, откуда ее можно вызвать и открыть лаконичный интерфейс. Ваша задача - придумать название для Вашей сети и пароль, по которому к ней можно будет подключиться. Кроме того, Вы можете указать максимальное количество подключений к Вашей точке, но не более 10.
В главном окне mHotspot Вам доступна информация о количестве подключенных клиентов, объеме переданных и принятых данных, скорости загрузки и отдачи. Кроме того, в закладке "Клиенты" Вы увидите, какое устройство в настоящий момент подключено, а значит и сможете узнать кто непосредственно использует Вашу сеть.
Разработчики уверяют, что программа mHotspot обеспечивает надежное и защищенное соединение с поддержкой нескольких алгоритмов шифрования, таким образом можно не беспокоиться об утечке конфиденциальной информации.
11Links - программа, позволяющая раскручивать ссылки на сайт, на файл с файлообмениика и т.п. Распространяет ссылки самостоятельно по мере скачивания и использования
Отзывы о программе mHotspot
Softper про mHotspot 7.8.8.0 [26-03-2019]
Пока что единственная прога, которую удаётся запустить на ноуте, чтобы раздавал вайфай.
С бубнами, 5-7 раз приходится перезапускать, но потом работает.
Если не используешь, то смартфон подключён, но трафик не качает, приходится перезапускать всё заново. 2 | 3 | Ответить
shon про mHotspot 7.8.8.0 [10-12-2017]
не работает, подключает а на телефоне пишет получение ИП-адреса и таке до бессконечности, МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!!!!!!! 4 | 3 | Ответить
X_Intruder про mHotspot 7.8.8.0 [12-03-2017]
Отказывается работать совершенно,при запуске виртуальный адаптер почему то меняет настройки реального и в результате теряется прием сигнала Wi-Fi от роутера.Странно,но подобная ей прога Connectify Pro работала на этом ноуте отлично.Видимо какие то недоработки присутствуют. 6 | 3 | Ответить
cccp28rus в ответ X_Intruder про mHotspot 7.8.8.0 [21-08-2017]
X_Intruder, для данной проги интернет должен быть кабельный. 3 | 3 | Ответить
konechno в ответ X_Intruder про mHotspot 7.8.8.0 [01-02-2018]