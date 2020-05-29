mHotspot - простая в использовании утилита, которая может превратить Ваш ноутбук или компьютер с Wi-Fi-модулем и подключением к сети интернет в беспроводную точку доступа Wi-Fi. Это удобно, когда Вам, например, понадобится дома кратковременно сделать возможным выход в интернет с мобильного устройства.

Программа очень проста в настройке и управлении, не содержит сложных опций, ненавязчиво располагается в системном трее, откуда ее можно вызвать и открыть лаконичный интерфейс. Ваша задача - придумать название для Вашей сети и пароль, по которому к ней можно будет подключиться. Кроме того, Вы можете указать максимальное количество подключений к Вашей точке, но не более 10.

В главном окне mHotspot Вам доступна информация о количестве подключенных клиентов, объеме переданных и принятых данных, скорости загрузки и отдачи. Кроме того, в закладке "Клиенты" Вы увидите, какое устройство в настоящий момент подключено, а значит и сможете узнать кто непосредственно использует Вашу сеть.

Разработчики уверяют, что программа mHotspot обеспечивает надежное и защищенное соединение с поддержкой нескольких алгоритмов шифрования, таким образом можно не беспокоиться об утечке конфиденциальной информации.