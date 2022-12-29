Hamachi для Windows
|Оценка:
|4.62/5 голосов - 2461
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.0.78 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|LogMeIn, Inc.
|Категории:
|другое - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|71 / 2 304 792 | Статистика
|Размер:
|9,63 Мб
Hamachi - небольшая программа, предназначенная для создания прямого соединения между двумя компьютерами через интернет. Использует протокол UDP для создания виртуальной частной сети (VPN).
Используя данную программу вы сможете организовать локальную сеть на два или более компьютера. В такой сети можно проделывать все те же операции, что и в обычной, включая предоставление общего доступа к файлам, играть в игры, запускать web или ftp серверы и т.д.
Приложение обладает предельно простым и понятным интерфейсом, так что особого труда организация сети не доставит.
В бесплатной версии программы существует ограничение на число подключенных устройств (до пяти).
- Небольшие улучшения стабильности
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Hamachi
кто то про Hamachi 2.2.0.633 [06-11-2022]
ужасное приложение. не работает вообще, впрочем как и год назад
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Glyuck про Hamachi 2.2.0.633 [22-12-2020]
Ну не знаю... По мне так топ! RAdmin VPN только показывает сеть а работать не реально по сети.
С хамачи вообще вопросов нет.
Рекомендую!
23 | 26 | Ответить
Soytarose про Hamachi 2.2.0.633 [23-11-2020]
Данная программа (Не знаю с чем это связано), стала полным дном, выдумывает ошибки, которых нет, но он пишет, что они есть, все было проверено с этим гребанным Фаерволом, которого нет.
Антивирусом не пользуюсь
Брандмауэр выключен
Подобавлял в исключения и т.д.
Но 0, толку ноль абсолютно...
В диагностике показывает такую же ошибку
23 | 24 | Ответить