Hamachi - небольшая программа, предназначенная для создания прямого соединения между двумя компьютерами через интернет. Использует протокол UDP для создания виртуальной частной сети (VPN).

Используя данную программу вы сможете организовать локальную сеть на два или более компьютера. В такой сети можно проделывать все те же операции, что и в обычной, включая предоставление общего доступа к файлам, играть в игры, запускать web или ftp серверы и т.д.

Приложение обладает предельно простым и понятным интерфейсом, так что особого труда организация сети не доставит.

В бесплатной версии программы существует ограничение на число подключенных устройств (до пяти).