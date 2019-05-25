ProxyChecker

ProxyCheker - это программа для выявления самого быстрого проксисервера. Из заданного списка в файле proxy.list, где указывается IP и порт прокси через пробел (для одного прокси - одна строка), утилита определит тот, который имеет наибольшую скорость, но при этом надежность не проверяется.

Полученный результат можно сохранить в файл. Это приложение может быть полезно администраторам при создании каскадных прокси для доступа в интернет.