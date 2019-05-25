ProxyChecker для Windows

ProxyChecker 8.2.0.40

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Описание ProxyChecker 8.2.0.40Описание   Скачать ProxyChecker 8.2.0.40СКАЧАТЬ (784 Кб) Скриншоты ProxyChecker 8.2.0.40Скриншоты (1)   Статистика ProxyChecker 8.2.0.40Статистика   Отзывы о ProxyChecker 8.2.0.40Отзывы (3)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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ProxyCheker - это программа для выявления самого быстрого проксисервера. Из заданного списка в файле proxy.list, где указывается IP и порт прокси через пробел (для одного прокси - одна строка), утилита определит тот, который имеет наибольшую скорость, но при этом надежность не проверяется.

Полученный результат можно сохранить в файл. Это приложение может быть полезно администраторам при создании каскадных прокси для доступа в интернет.

Что нового в ProxyChecker 8.2.0.40?
  • Полностью переделан движок: теперь программа не зависит от внешних файлов.
  • Появился прогресс на установку url.
ProxyChecker
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 355
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Proxy серверы
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Отзывы о программе ProxyChecker

Airhand про ProxyChecker 5.1.0.120 [04-09-2016]

Попробуйте свежий список прокси, а не тот, который идёт с прогой и ему уже более пол-года.
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Вадим про ProxyChecker 5.1.0.120 [01-09-2016]

хз, но из огромного списка рабочих прокси забраковал все
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Airhand про ProxyChecker 3.1.0.40 [21-11-2014]

Описание у проги теперь следующее: Программа для выявления самого БЫСТРОГО прокси из заданного списка в файле proxy.list и которого нет в exclude.list. Она может быть полезна тем кто ходит в Инет через свой прокси, а не корпоративный.
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