Speedtest для Windows

Speedtest 1.6.85.1

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Описание Speedtest 1.6.85.1Описание   Скачать Speedtest 1.6.85.1СКАЧАТЬ (48,29 Мб) Скриншоты Speedtest 1.6.85.1Скриншоты (4)   Статистика Speedtest 1.6.85.1Статистика   Отзывы о Speedtest 1.6.85.1Отзывы (0)  
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Speedtest - бесплатная утилита для Windows, которая предлагает пользователю самый быстрый и легкий способ проверить скорость Интернет-подключения. Программа очень проста в использовании, и не содержит никаких настроек. Для начала измерения необходимо просто нажать кнопку "Начать".

Приложение позволяет измерить скорость входящего и исходящего соединения, пинг, джиттер (пульсации) и потерю пакетов. Присутствует возможность посмотреть историю замеров, а именно сколько всего тестов уже запускали, среднее значение скорости интернета и итоги теста самого быстрого соединения.

Также можно поделиться результатом, отправив друзьям и знакомым ссылку на итоги замеров.

Speedtest
Speedtest
Speedtest
Speedtest
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - другое
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Отзывы о программе Speedtest

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