Speedtest - бесплатная утилита для Windows, которая предлагает пользователю самый быстрый и легкий способ проверить скорость Интернет-подключения. Программа очень проста в использовании, и не содержит никаких настроек. Для начала измерения необходимо просто нажать кнопку "Начать".

Приложение позволяет измерить скорость входящего и исходящего соединения, пинг, джиттер (пульсации) и потерю пакетов. Присутствует возможность посмотреть историю замеров, а именно сколько всего тестов уже запускали, среднее значение скорости интернета и итоги теста самого быстрого соединения.

Также можно поделиться результатом, отправив друзьям и знакомым ссылку на итоги замеров.