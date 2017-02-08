DMDE 3.2.0.690 Описание СКАЧАТЬ ( 1,18 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (4) Оцените программу!

4.00 из 5, всего оценок - 7 Рейтинг программы - 4.00 из 5

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5 DMDE (DM Disk Editor) - программа для редактирования дисков и восстановления данных на жестких и гибких дисках, а также для восстановления логических дисков и разделов физических дисков, для работы с дисками, не доступными для операционной системы. Не требует установки. Возможности DMDE: Дисковый редактор. Режимы: текстовый/шестнадцатиричный; таблица разделов; загрузочный сектор FAT/FAT32/NTFS; директория файловой системы FAT/FAT32; таблица кластеров FAT/FAT32; директория файловой системы NTFS (просмотр); файловая запись NTFS - MFT FILE record (просмотр): список атрибутов, стандартная информация, имя файла, список занятых кластеров, расширенные атрибуты.

Управление разделами.

Поиск томов: Экспресс-поиск разделов по загрузочным секторам и суперблокам для разделов FAT, NTFS, exFAT, Ext2/3/4, потерянных вследствие повреждения таблиц разделов, после удаления разделов, изменения разметки; поиск потерянных или поврежденных томов NTFS, FAT эвристическими методами после различных повреждений файловой системы, в том числе, если уже частично произошла запись новой информации, после форматирования, перемещения данных.

Работа с образами дисков (создание, заливка образов, просмотр образов, клонирование дисков).

Файловые системы FAT12/16, FAT32, NTFS/NTFS5 (просмотр директорий, файлов, восстановление данных).

NTFS-утилиты (копирование, удаление файлов, создание, исправление, удаление директорий, минуя стандартный NTFS-драйвер). Чтение и восстановление сжатых файлов NTFS.

Восстановление удаленных файлов (кроме восстановления групп и директорий).

Ручная сборка массивов RAID.

Поддержка больших файлов (просмотр и восстановление).

Поддержка больших секторов.

Поддержка русскоязычных имен файлов. Что нового в DMDE 3.2.0.690?

Интерфейс со вкладками для работы с несколькими устройствами и объектами

Поддержка пользовательских сигнатур файлов для поиска Raw

Определение параметров массивов RAID

Поддержка динамических образов дисков VHD и VHDX

Чтение отчета SMART

Восстановление зашифрованных файлов NTFS (без расшифровки)

Опция NTFS: чтение MFT из внешнего файла

Опция создания образа: разделение на несколько файлов

Распознавание бутсектора Exfat при полном сканировании

Улучшена реконструкция NTFS с использованием INDX-записей

Улучшено определение имен некоторых удаленных файлов NTFS

Другие улучшения и исправления Скриншоты DMDE: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 23 / 17 129 Разработчик Dmitry Sidorov Последнее обновление 08.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы HDD утилиты - Восстановление данных Отзывы о программе DMDE vano Прога так себе, работает медленно и сильно ограниченна в бесплатной версии.

Лучше используйте R.saver, Recuva или UFS Explorer.

2 | 1 | Ответить Артурио vano Прога намного лучше чем ваши предложенные...скорость зависит от выбранных параметров как минимум, не вводите людей в заблуждение....востанавливал данные помогла только она, остальные просто нично с ней....

| 1 | Ответить LordWader Хорошая прога... Загружаемся с USB(WindowsPE) ставим программу и восстанвливаем разделы и данные... Существует еще одна программа UFS Explorer. Делает то же самое...

3 | 11 | Ответить Afan При создании на HDD нового раздела Акронисом, сбились границы других разделов.

В итоге – разделы Видео, Музыка, Фото пропали и не определялись даже таким софтом как R.saver, Recover MyFiles.

DMDE 2.4 диск 640 гб сканирует за 5 сек!

Все потерянные разделы находит и открывает за 3 – 5 сек!

Данные восстанавливает на другой винчестер очень быстро (муз. альбом – 5 сек), причем, в родной папке с исходным названием (без всяких дополнительных папок с длинными цифровыми именами).

Free версия восстанавливает только 1 файл за операцию.

Стоимость лицензии DMDE Home для одной ОС на 1 год – 250 руб. (учитывая расценки на восстановление данных в сервисах – от 1500 руб., это почти даром)

Оплатить можно через СМС. Вся процедура регистрации, покупки, получения ключа, кода активации занимает минут 30.

Так что, если бесплатный софт не решил вашу проблему, покупайте DMDE, не прогадаете.

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