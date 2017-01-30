Anki для Windows

Anki 2.0.41

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Описание Anki 2.0.41Описание   Скачать Anki 2.0.41СКАЧАТЬ (27,53 Мб) Скриншоты Anki 2.0.41Скриншоты (12)   Статистика Anki 2.0.41Статистика   Отзывы о Anki 2.0.41Отзывы (4)  Видеоролик к программе Anki 2.0.41Видеоролик  
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4.33 из 5, всего оценок - 22
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Anki - программа для тренировки памяти с помощью флеш-карточек. Помогает запомнить больше новой информации, сократив время на обучение, или же увеличив объем усваиваемого материала. Обладает гибкими настройками. Есть возможность добавлеть метки: изображения, аудио, видео. Синхронизация позволяет сохранять информацию на нескольких компьютерах.

Возможности Anki:

  • изучении языков;
  • подготовке к медицинским и юридическим экзаменам;
  • повышении географических знаний;
  • заучивании длинных поэм и сложных гитарных аккордов.
Что нового в Anki 2.0.41?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Anki:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)17 / 14 396
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки

Отзывы о программе Anki

Пользователь про Anki 2.0.31 [19-03-2016]

Получались пока поняли как использовать, использовали для изучения иностранного языка. Но когда научились, то вообще не представляю как без нее учить много и быстро и дёшево вообще можно только с не рекомендую
| 2 | Ответить

svetlana про Anki 2.0.31 [25-03-2015]

Очень помогает в обучении!!
2 | | Ответить

Лана:)) про Anki 2.0.3 [30-06-2014]

я вообще не понимаю как пользоваться этой хренью..:с
| 10 | Ответить

из деревни про Anki 2.0.3 [26-12-2013]

Для авиамодельных кружков подойдет ?
5 | 4 | Ответить

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