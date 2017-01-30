Anki - программа для тренировки памяти с помощью флеш-карточек. Помогает запомнить больше новой информации, сократив время на обучение, или же увеличив объем усваиваемого материала. Обладает гибкими настройками. Есть возможность добавлеть метки: изображения, аудио, видео. Синхронизация позволяет сохранять информацию на нескольких компьютерах.
Возможности Anki:
изучении языков;
подготовке к медицинским и юридическим экзаменам;
повышении географических знаний;
заучивании длинных поэм и сложных гитарных аккордов.
Получались пока поняли как использовать, использовали для изучения иностранного языка. Но когда научились, то вообще не представляю как без нее учить много и быстро и дёшево вообще можно только с не рекомендую | 2 | Ответить