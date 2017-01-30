Anki - программа для тренировки памяти с помощью флеш-карточек. Помогает запомнить больше новой информации, сократив время на обучение, или же увеличив объем усваиваемого материала. Обладает гибкими настройками. Есть возможность добавлеть метки: изображения, аудио, видео. Синхронизация позволяет сохранять информацию на нескольких компьютерах.

Отзывы о программе Anki Пользователь Получались пока поняли как использовать, использовали для изучения иностранного языка. Но когда научились, то вообще не представляю как без нее учить много и быстро и дёшево вообще можно только с не рекомендую

| 2 | Ответить svetlana Очень помогает в обучении!!

2 | | Ответить Лана:)) я вообще не понимаю как пользоваться этой хренью..:с

| 10 | Ответить из деревни Для авиамодельных кружков подойдет ?

5 | 4 | Ответить Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв