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Anki 2.1.9
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4.45 из 5, всего оценок - 34
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- Рейтинг программы - 4.45 из 5
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Anki - программа для тренировки памяти с помощью флеш-карточек. Помогает запомнить больше новой информации, сократив время на обучение, или же увеличив объем усваиваемого материала. Обладает гибкими настройками. Есть возможность добавлеть метки: изображения, аудио, видео. Синхронизация позволяет сохранять информацию на нескольких компьютерах.
Возможности:
- изучении языков;
- подготовке к медицинским и юридическим экзаменам;
- повышении географических знаний;
- заучивании длинных поэм и сложных гитарных аккордов.
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|Что нового в Anki 2.1.9?
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Отзывы о программе Anki
Беляев про Anki 2.1.5 [07-12-2018]
Я имею ввиду колоды неоткрвает, за сегодня 9 посмотрел в течении 4 минут, но там че то с ответами не то нету да нет незнаю, есть минуты и тупые ответы. География России, а щас вообще перестало открывать.
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Беляев про Anki 2.1.5 [07-12-2018]
Вообщем скачал касперский, че то перестало ссылки открывать, хз в чем дело, неучит и все.
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дыбка а в про Anki 2.1.5 [15-11-2018]
три раза устанавливал и удалял. разобраться не просто -но теперь без нее вообще не представляю как можно учиться!
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Александр про Anki 2.0.48 [31-07-2018]
Самый главный недостаток Anki - после ее загрузки пользоваться ею невозможно! Нужно изучать ее, лучше всего на ютубе. Мне как-то пришло на почту письмо с предложением установить ее. Так там автор подробно описал, как ее запустить для работы. Все получилось, а потом нужно было переустанавливать винду, а я сдуру удалил письмо из ящика. И теперь надо искать, как ею пользоваться. Там там сам черт ногу сломит! Это главная недоработка разработчика этой проги.
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Valentina про Anki 2.0.41 [12-03-2017]
Здравствуйте!Сижу 3 дня.Ничего не получается. Это просто какая-то головоломка! Делаю всё по шагово, всё равно не получается.Уже сил нет. Придётся вызвать мастера, чтобы помог. Не понимаю что не так!
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