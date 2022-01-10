AnkiDroid Flashcards для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.15.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:19,86 Мб
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AnkiDroid Flashcards - удобное мобильное приложение, которое предлагает эффективный способ заучивания информации, основанный на интервальном повторении учебных карточек. Можно создавать свои наборы карточек, либо скачать бесплатные наборы, созданные для множества языков или тем (в наличии более 6000).

Присутствует возможность добавлять новые карточки непосредственно в AnkiDroid или через приложение Anki на компьютере. Программа позволяет автоматически добавлять новые карточки из словарей.

Основные возможности AnkiDroid Flashcards:

  • поддерживаемые виды контента в карточках: текст, изображения, аудио и пр.;
  • алгоритм интервальных повторений;
  • озвучивание карточек;
  • более 6000 готовых наборов на разные темы;
  • виджет прогресса обучения;
  • подробная статистика;
  • синхронизация с AnkiWeb;
  • импорт существующих коллекций карт (через Anki Desktop);
  • интеграция словарей (ColorDict, GoldenDict, Leo.org, Aedict, разнообразные онлайн-словари);
  • прием слов из других приложения для автоматического добавления новых карт;
  • поддержка пользовательских шрифтов;
  • система полного резервного копирования;
  • ночной режим;
  • открытый исходный код.
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