AnkiDroid Flashcards - удобное мобильное приложение, которое предлагает эффективный способ заучивания информации, основанный на интервальном повторении учебных карточек. Можно создавать свои наборы карточек, либо скачать бесплатные наборы, созданные для множества языков или тем (в наличии более 6000).

Присутствует возможность добавлять новые карточки непосредственно в AnkiDroid или через приложение Anki на компьютере. Программа позволяет автоматически добавлять новые карточки из словарей.

Основные возможности AnkiDroid Flashcards: