Titanium Backup – одно из самых мощных приложений для бэкапа на Android, требует root-доступ. Эта утилита позволяет создавать резервные копии программ и пользовательских данных, может удалять и восстанавливать стандартные/защищенные/системные приложения. Основные возможности приложения:

Отзывы о программе Titanium Backup Кек Лол. Вы думаете эта программа даёт права суперпользователя? Нет! Эта программа совсем для другого. Конечно я ожидал полную версию т.к в Play Market она платная. Просто нужно сделать рерв., копию Play Market

| | Ответить pinsh Гамно! Не дает прав суперпользователя!

| | Ответить А Отстой. Не полная версия, типа бесплатная

| | Ответить Саня То , что доктор прописал !!!

1 | | Ответить NIAGROM Самая лучшая программа в своем роде. Купил расширенную версию - и доволен. Чего я только не вытворял с телефоном - она меня уже сотню раз спасала. Делается бэкап, который можно активировать хоть на другом телефоне. Вообщем я доволен. У кого рут, брать настоятельно советую. Это должна быть первая ваша программа в телефоне.

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