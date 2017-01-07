Titanium Backup – одно из самых мощных приложений для бэкапа на Android, требует root-доступ. Эта утилита позволяет создавать резервные копии программ и пользовательских данных, может удалять и восстанавливать стандартные/защищенные/системные приложения. Основные возможности приложения:
фильтр приложений по названию / дате рсоздания резервной копии / частоте создания резервных копий;
пакетная обработка;
автоматическое резервное копирование (раз или два в неделю);
резервное копирование/восстановление обычных приложений + их настроек;
резервное копирование/восстановление защищенных приложений + их настроек;
резервное копирование и восстановление системных приложений + их настроек (в том числе список точек доступа Wi-Fi);
Кек про Titanium Backup 7.3.0 для Android [07-02-2016]
Лол. Вы думаете эта программа даёт права суперпользователя? Нет! Эта программа совсем для другого. Конечно я ожидал полную версию т.к в Play Market она платная. Просто нужно сделать рерв., копию Play Market | | Ответить
pinsh про Titanium Backup 7.1.1 для Android [02-05-2015]
Гамно! Не дает прав суперпользователя! | | Ответить
А про Titanium Backup 6.1.1 для Android [02-11-2013]
Отстой. Не полная версия, типа бесплатная | | Ответить
Саня про Titanium Backup 6.0.5 для Android [25-05-2013]
NIAGROM про Titanium Backup 6.0.4 для Android [14-05-2013]
Самая лучшая программа в своем роде. Купил расширенную версию - и доволен. Чего я только не вытворял с телефоном - она меня уже сотню раз спасала. Делается бэкап, который можно активировать хоть на другом телефоне. Вообщем я доволен. У кого рут, брать настоятельно советую. Это должна быть первая ваша программа в телефоне. | | Ответить