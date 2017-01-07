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Titanium Backup для Android

Titanium Backup 7.6.1 для Android

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Описание Titanium Backup 7.6.1 для AndroidОписание   Скачать Titanium Backup 7.6.1 для AndroidСКАЧАТЬ (7,45 Мб) Скриншоты Titanium Backup 7.6.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Titanium Backup 7.6.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Titanium Backup 7.6.1 для AndroidОтзывы (6)  
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3.99 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 3.99 из 5
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Titanium Backup – одно из самых мощных приложений для бэкапа на Android, требует root-доступ. Эта утилита позволяет создавать резервные копии программ и пользовательских данных, может удалять и восстанавливать стандартные/защищенные/системные приложения. Основные возможности приложения:

  • фильтр приложений по названию / дате рсоздания резервной копии / частоте создания резервных копий;
  • пакетная обработка;
  • автоматическое резервное копирование (раз или два в неделю);
  • резервное копирование/восстановление обычных приложений + их настроек;
  • резервное копирование/восстановление защищенных приложений + их настроек;
  • резервное копирование и восстановление системных приложений + их настроек (в том числе список точек доступа Wi-Fi);
  • виджет на рабочий стол.

Бесплатная версия имеет ряд ограничений.

Скриншоты Titanium Backup:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 1.x, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 24 392
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБекап и восстановление

Отзывы о программе Titanium Backup

Кек про Titanium Backup 7.3.0 для Android [07-02-2016]

Лол. Вы думаете эта программа даёт права суперпользователя? Нет! Эта программа совсем для другого. Конечно я ожидал полную версию т.к в Play Market она платная. Просто нужно сделать рерв., копию Play Market
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pinsh про Titanium Backup 7.1.1 для Android [02-05-2015]

Гамно! Не дает прав суперпользователя!
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А про Titanium Backup 6.1.1 для Android [02-11-2013]

Отстой. Не полная версия, типа бесплатная
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Саня про Titanium Backup 6.0.5 для Android [25-05-2013]

То , что доктор прописал !!!
1 | | Ответить

NIAGROM про Titanium Backup 6.0.4 для Android [14-05-2013]

Самая лучшая программа в своем роде. Купил расширенную версию - и доволен. Чего я только не вытворял с телефоном - она меня уже сотню раз спасала. Делается бэкап, который можно активировать хоть на другом телефоне. Вообщем я доволен. У кого рут, брать настоятельно советую. Это должна быть первая ваша программа в телефоне.
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