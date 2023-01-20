SMS Backup & Restore для Android

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Оценка: 4.42/5 голосов - 12
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.18.001 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Бекап и восстановление
Загрузок (сегодня/всего):1 / 15 348 | Статистика
Размер:15,06 Мб
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SMS Backup & Restore — утилита для создания резервных копий сообщений SMS и их восстановления.

Возможно создание бекапов автоматически по расписанию. При создании резервной копии можно указать название файла. В настройках приложения вы можете изменить каталог, где сохраняются файлы резервных копий.

Пользователи могут экспортировать СМС и звонки на другие смартфоны или использовать быструю передачу данных через Wi-Fi. Передавайте или восстанавливайте только те звони и сообщения, которые вам необходимы. 

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