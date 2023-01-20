SMS Backup & Restore — утилита для создания резервных копий сообщений SMS и их восстановления.

Возможно создание бекапов автоматически по расписанию. При создании резервной копии можно указать название файла. В настройках приложения вы можете изменить каталог, где сохраняются файлы резервных копий.

Пользователи могут экспортировать СМС и звонки на другие смартфоны или использовать быструю передачу данных через Wi-Fi. Передавайте или восстанавливайте только те звони и сообщения, которые вам необходимы.