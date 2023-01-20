SMS Backup & Restore для Android
|Оценка:
|4.42/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.18.001 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ritesh Sahu
|Категория:
|Бекап и восстановление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 15 348 | Статистика
|Размер:
|15,06 Мб
SMS Backup & Restore — утилита для создания резервных копий сообщений SMS и их восстановления.
Возможно создание бекапов автоматически по расписанию. При создании резервной копии можно указать название файла. В настройках приложения вы можете изменить каталог, где сохраняются файлы резервных копий.
Пользователи могут экспортировать СМС и звонки на другие смартфоны или использовать быструю передачу данных через Wi-Fi. Передавайте или восстанавливайте только те звони и сообщения, которые вам необходимы.
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