CLONEit для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.78_ww | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обмен файлами - Бекап и восстановление
Загрузок (сегодня/всего):1 / 17 406 | Статистика
Размер:3,95 Мб
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CLONEit скриншот № 4

CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с одного Android-устройства на другое без использования соединяющих кабелей, компьютера или внешней общей сети. В целом, это приложение может перенести на Ваш новый девайс 12 типов данных: контакты, SMS/MMS сообщения, журнал вызовов, приложения, все типы файлов на SD-карте (фотографии, видео, музыка и т.д.), календарь, настройки системы (в том числе Wi-Fi пароли, учетные записи, закладки браузера) и др.

Какие-то ограничения на количество передаваемых файлов или их размер отсутствуют. При этом обеспечена высокая скорость передачи данных, достигающая 20 Мб/c.

Принцип работы CLONEit достаточно прост. Само приложение должно быть установлено на обоих Android-устройствах. На одном из них создается беспроводная точка доступа, а второй подключается к этой точке. Тогда возможна передача данных между девайсами на высокой скорости. Что касается безопасности и возможной утечки информации, то будьте уверены, что канал передачи данных хорошо защищен, а само перемещение данных возможно только при положительном подтверждении от обеих устройств.

В целом, CLONEit действительно удобен и полезен, позволяя обмениваться файлами когда-угодно и где-угодно. Такой функционал обеспечивает широкий диапазон применения программы - от простого перемещения своих данных со старого устройства на новое до создания резервных копий системы.

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