CLONEit для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.78_ww | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SHAREit
|Категории:
|Обмен файлами - Бекап и восстановление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 17 406 | Статистика
|Размер:
|3,95 Мб
|СКАЧАТЬ
CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с одного Android-устройства на другое без использования соединяющих кабелей, компьютера или внешней общей сети. В целом, это приложение может перенести на Ваш новый девайс 12 типов данных: контакты, SMS/MMS сообщения, журнал вызовов, приложения, все типы файлов на SD-карте (фотографии, видео, музыка и т.д.), календарь, настройки системы (в том числе Wi-Fi пароли, учетные записи, закладки браузера) и др.
Какие-то ограничения на количество передаваемых файлов или их размер отсутствуют. При этом обеспечена высокая скорость передачи данных, достигающая 20 Мб/c.
Принцип работы CLONEit достаточно прост. Само приложение должно быть установлено на обоих Android-устройствах. На одном из них создается беспроводная точка доступа, а второй подключается к этой точке. Тогда возможна передача данных между девайсами на высокой скорости. Что касается безопасности и возможной утечки информации, то будьте уверены, что канал передачи данных хорошо защищен, а само перемещение данных возможно только при положительном подтверждении от обеих устройств.
В целом, CLONEit действительно удобен и полезен, позволяя обмениваться файлами когда-угодно и где-угодно. Такой функционал обеспечивает широкий диапазон применения программы - от простого перемещения своих данных со старого устройства на новое до создания резервных копий системы.
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