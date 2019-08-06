Undeleter для Android

Undeleter 4.86 для Android

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Описание Undeleter 4.86 для AndroidОписание   Скачать Undeleter 4.86 для AndroidСКАЧАТЬ (9,79 Мб) Скриншоты Undeleter 4.86 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Undeleter 4.86 для AndroidСтатистика   Отзывы о Undeleter 4.86 для AndroidОтзывы (0)  
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Undeleter - полезное приложение, которое позволяет быстро и легко восстановить удаленные файлы и данные с SD карт и внутренней памяти мобильного устройства.

Для полноценного сканирования томов требуется наличие Root прав, в случае их отсутствия сканируются только картинки кэша приложений - временные файлы создающиеся при работе системы (в основном сжатые копии оригиналов, но иногда в них можно найти и фото хорошего качества).

Особенности приложения:

  • Восстановление удаленных файлов с любого раздела.
  • Поиск документов, фотографий, видео, музыки, архивов и apk-файлов.
  • Предварительный просмотр большинства видов медиа файлов.
  • Сохранение восстановленных файлов прямо в Dropbox и Google Drive.
  • Возможность безвозвратного удаления файлов.
  • Список поддерживаемых расширений файлов в режиме глубокого сканирования: BMP, JPEG/JPG, PNG, MNG, JNG, GIF, MP4, AVI, MKV, MP3, OGG, OGM, WAV, FLAC, AMR, MP4A, PDF, SXD, SXI, SXC, SXW, ODT,ODG, ODS, ODP, DOCX, XLSX, PPTX, ZIP, JAR, APK, EPUB.
Undeleter
Undeleter
Undeleter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБекап и восстановление
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Отзывы о программе Undeleter

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