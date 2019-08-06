|
Undeleter 4.86 для Android
|
|
|
|Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
|
- Рейтинг программы - 0.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Undeleter - полезное приложение, которое позволяет быстро и легко восстановить удаленные файлы и данные с SD карт и внутренней памяти мобильного устройства.
Для полноценного сканирования томов требуется наличие Root прав, в случае их отсутствия сканируются только картинки кэша приложений - временные файлы создающиеся при работе системы (в основном сжатые копии оригиналов, но иногда в них можно найти и фото хорошего качества).
Особенности приложения:
- Восстановление удаленных файлов с любого раздела.
- Поиск документов, фотографий, видео, музыки, архивов и apk-файлов.
- Предварительный просмотр большинства видов медиа файлов.
- Сохранение восстановленных файлов прямо в Dropbox и Google Drive.
- Возможность безвозвратного удаления файлов.
- Список поддерживаемых расширений файлов в режиме глубокого сканирования: BMP, JPEG/JPG, PNG, MNG, JNG, GIF, MP4, AVI, MKV, MP3, OGG, OGM, WAV, FLAC, AMR, MP4A, PDF, SXD, SXI, SXC, SXW, ODT,ODG, ODS, ODP, DOCX, XLSX, PPTX, ZIP, JAR, APK, EPUB.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Бекап и восстановление"
Samsung Smart Switch Mobile 3.6.00.17 для Android
Samsung Smart Switch Mobile – обеспечивает беспроблемный переход на устройства Galaxy с других операционных систем. Перемещайте контакты, музыку, фото, календарь,
Titanium Backup 8.3.2 для Android
Titanium Backup – инструмент для бэкапа данных на вашем устройстве. Создавайте резервные копии приложений и пользовательской информации, удаляйте стандартные или
DAEMON Sync 2.2.0.96 для Android
DAEMON Sync - облачный сервис от разработчиков популярной программы DAEMON Tools, с помощью которого можно передавать файлы по сети, создавайте их резервные копии и
CLONEit 1.1.8 для Android
CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с одного Android-устройства на другое без использования соединяющих
App Backup & Restore 6.5.2 для Android
App Backup & Restore – утилита создает резервные копии установленных программ и сохраняет apk-файлы на SD-карте. Можно бэкапить или восстанавливать приложения
Lookout Mobile Security 10.22-5091e54 для Android
Lookout Mobile Security – приложение не только защитит вас от вирусов, но и поможет найти смартфон в случае кражи или потери. Также программа умеет создавать
|
|
|