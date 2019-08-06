Samsung Smart Switch Mobile 3.6.00.17 для Android Samsung Smart Switch Mobile – обеспечивает беспроблемный переход на устройства Galaxy с других операционных систем. Перемещайте контакты, музыку, фото, календарь, Titanium Backup 8.3.2 для Android Titanium Backup – инструмент для бэкапа данных на вашем устройстве. Создавайте резервные копии приложений и пользовательской информации, удаляйте стандартные или DAEMON Sync 2.2.0.96 для Android DAEMON Sync - облачный сервис от разработчиков популярной программы DAEMON Tools, с помощью которого можно передавать файлы по сети, создавайте их резервные копии и

CLONEit 1.1.8 для Android CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с одного Android-устройства на другое без использования соединяющих App Backup & Restore 6.5.2 для Android App Backup & Restore – утилита создает резервные копии установленных программ и сохраняет apk-файлы на SD-карте. Можно бэкапить или восстанавливать приложения Lookout Mobile Security 10.22-5091e54 для Android Lookout Mobile Security – приложение не только защитит вас от вирусов, но и поможет найти смартфон в случае кражи или потери. Также программа умеет создавать