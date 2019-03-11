CLONEit 1.1.8 для Android CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с одного Android-устройства на другое без использования соединяющих SMS Backup & Restore 10.03.101 для Android SMS Backup & Restore – приложение для создания резервных копий текстовых сообщений и журнала звонков. В автоматическом режиме можно устанавливать определенное время Titanium Backup 8.3.1.4 для Android Titanium Backup – инструмент для бэкапа данных на вашем устройстве. Создавайте резервные копии приложений и пользовательской информации, удаляйте стандартные или

Samsung Smart Switch Mobile 3.6.00.17 для Android Samsung Smart Switch Mobile – обеспечивает беспроблемный переход на устройства Galaxy с других операционных систем. Перемещайте контакты, музыку, фото, календарь, NetQin Mobile Manager 4.2.46.20 для Android NetQin Mobile Manager — приложение для Android, которое не только поможет справиться с нежелательными звонками и создать резервную копию контактов, но и спрячет всю Яндекс.Переезд 1.0 для Android Яндекс.Переезд - приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко перенести контакты на новый смартфон. Для этого необходимо после инсталляции