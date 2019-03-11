Titanium Backup для Android

Titanium Backup 8.3.2 для Android

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Описание Titanium Backup 8.3.2 для AndroidОписание   Скачать Titanium Backup 8.3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (7,72 Мб) Скриншоты Titanium Backup 8.3.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Titanium Backup 8.3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Titanium Backup 8.3.2 для AndroidОтзывы (6)  
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3.99 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 3.99 из 5
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Titanium Backup – одно из самых мощных приложений для бэкапа на Android, требует root-доступ. Эта утилита позволяет создавать резервные копии программ и пользовательских данных, может удалять и восстанавливать стандартные/защищенные/системные приложения. Основные возможности приложения:

  • фильтр приложений по названию / дате рсоздания резервной копии / частоте создания резервных копий;
  • пакетная обработка;
  • автоматическое резервное копирование (раз или два в неделю);
  • резервное копирование/восстановление обычных приложений + их настроек;
  • резервное копирование/восстановление защищенных приложений + их настроек;
  • резервное копирование и восстановление системных приложений + их настроек (в том числе список точек доступа Wi-Fi);
  • виджет на рабочий стол.

Бесплатная версия имеет ряд ограничений.

Titanium Backup
Titanium Backup
Titanium Backup
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 1.x, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 26 308
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБекап и восстановление
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Отзывы о программе Titanium Backup

Кек про Titanium Backup 7.3.0 для Android [07-02-2016]

Лол. Вы думаете эта программа даёт права суперпользователя? Нет! Эта программа совсем для другого. Конечно я ожидал полную версию т.к в Play Market она платная. Просто нужно сделать рерв., копию Play Market
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pinsh про Titanium Backup 7.1.1 для Android [02-05-2015]

Гамно! Не дает прав суперпользователя!
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А про Titanium Backup 6.1.1 для Android [02-11-2013]

Отстой. Не полная версия, типа бесплатная
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Саня про Titanium Backup 6.0.5 для Android [25-05-2013]

То , что доктор прописал !!!
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NIAGROM про Titanium Backup 6.0.4 для Android [14-05-2013]

Самая лучшая программа в своем роде. Купил расширенную версию - и доволен. Чего я только не вытворял с телефоном - она меня уже сотню раз спасала. Делается бэкап, который можно активировать хоть на другом телефоне. Вообщем я доволен. У кого рут, брать настоятельно советую. Это должна быть первая ваша программа в телефоне.
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