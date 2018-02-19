Fraps 3.5.99 Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК VirtualDub 1.10.4 VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб). AVS Video Recorder 2.6.1.94 AVS Video Recorder - бесплатный и удобный в эксплуатации инструмент, с помощью которого можно легко осуществлять захвата видео с DV и VHS камер, веб-камер,

MyCam 2.2.9.916 MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате PlayClaw 5.3702 PlayClaw - удобное и функциональное приложение, которое позиционируется как конкурент популярной программы Fraps, и предназначено для создания скриншотов и записи (в ContaCam 7.7.0 ContaCam - многофункциональная программа для организации системы видеонаблюдения и видеотрансляции