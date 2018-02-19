ContaCam для Windows

ContaCam 7.7.0

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Описание ContaCam 7.7.0Описание   Скачать ContaCam 7.7.0СКАЧАТЬ (16,67 Мб) Скриншоты ContaCam 7.7.0Скриншоты (5)   Статистика ContaCam 7.7.0Статистика   Отзывы о ContaCam 7.7.0Отзывы (12)  
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4.36 из 5, всего оценок - 28
  • Рейтинг программы - 4.36 из 5
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ContaCam - многофункциональная программа для организации системы видеонаблюдения и видеотрансляции. Поддерживает многооконность, детектор движения, видеологирование и многое другое. Предоставляет возможность установить видеонаблюдение за офисом, кабинетом или комнатой. Также можно использовать для просмотра фотографий.

Особенности:

  • Возможность 24 часовой записи видео.
  • Включение камеры и запись при запуске приложений и т.п.
  • Загрузка записанного видео на FTP или отправление его по электронной почте.
  • Нетребовательность к ресурсам самой системы.
  • Зафиксированные события демонстрируются в веб-интерфейсе приложения в виде анимационных миниатюр.
  • Указание размера зоны для определения движения, установка значения чувствительности, задание временного промежутка, в течение которого камера будет анализировать движение.
  • Встроенный веб-сервер с защитой паролем позволяет организовать дистанционный контроль из любой точки без дополнительного ПО через Интернет или интранет.
  • Отслеживание истории.
  • Поддержка веб-камеры, WDM, VfW, DV устройства и сетевые камеры (IP камеры).
  • Неограниченная установка параллельных камер.
  • Может быть запущена в качестве службы Windows.
  • Запись звука для режима видеонаблюдения.
  • Возможность редактирования снимков и рекомпрессии AVI файлов.
Что нового в ContaCam 7.7.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты ContaCam:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 32 108
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Вебкамера - Внешние устройства
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ContaCam 7.7.0

ContaCam - многофункциональная программа для организации системы видеонаблюдения и видеотрансляции

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Отзывы о программе ContaCam

Pavel про ContaCam 5.5.0 [07-04-2017]

Лучшая прога для видеонаблюдения! И бесплатно! Делалась как-раз для IP камер, сначала нужно настроить сами камеры через их интерфейс, потом добавлять в прогу по ай-пи адресу, записи смотреть можно по локалке и через инет!
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Roman про ContaCam 5.5.0 [05-03-2017]

Скачал с сервера софтпортала, всё на русском, без проблем. Нужно было подключить видеорегистратор (автомобильный) в режиме вебкамеры. Думал не пойдет, но всё запустилось без дров (на виндовс7). Мне прога понравилась.
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Shumm про ContaCam 5.0.5 [22-03-2016]

Если Вы позиционируете эту софтину для IP камер - то сделайте изначально сканирование сети и только потом локальные USB. Где включается сканирование сети я так и не нашел. Задумка не плохая, но данная настройка рассчитана на локальные устройства.
Интуитивно интерфейс - запутанный.
Основные сетевые настройки спрятаны.
Оценка - ХРЕНЬ !
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trog про ContaCam 5.0.0 [07-09-2015]

Не переварачивает изображение камеры.Программа отстой.
Иногда требуется на 180 гр. камеру перевернуть,а в проге это не компенсируется никак!
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batamin про ContaCam 4.9.9 [13-12-2014]

Это самая лучшая замена AmCap! К тому же бесплатная!
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