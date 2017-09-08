Starus File Recovery для Windows

Starus File Recovery 4.0

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Описание Starus File Recovery 4.0Описание   Скачать Starus File Recovery 4.0СКАЧАТЬ (13,02 Мб) Скриншоты Starus File Recovery 4.0Скриншоты (4)   Статистика Starus File Recovery 4.0Статистика   Отзывы о Starus File Recovery 4.0Отзывы (2)  
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Starus File Recovery - программа для восстановления удаленных файлов и папок с любых типов носителей информации. Восстанавливает файлы, утерянные в результате программных сбоев, очистки корзины, форматирования или удаления диска. Поддерживая различные устройства хранения данных, может быстро восстановить информацию с жестких дисков, SSD и USB-дисков, флеш-накопителей и любых карт памяти.

Возможности File Recovery:

  • Моментальный анализ
  • Удобный пошаговый мастер
  • Восстановление файлов утерянных после очистки “Корзины” (“Recycled Bin”) или удаленных с помощью клавиш “Shift” + “Del”.
  • Восстановление информации, утерянной после форматирования, сбоя или удаления логического тома под управлением FAT или NTFS.
  • Восстановление файлов удаленных c HDD дисков (Transcend, Western Digital, Sony, …), Usb флешек (Adata, Corsair, Kingmax, Kingston Datatraveler, Pqi, Silicon Power, …), карт памяти цифровых фотокамер и мобильных телефонов (Microsd, Sandisk, SD, xD, …).
  • Восстановление документов Microsoft Office: Word (*.doc, *.docx, *.rtf, …), Excel(*.xls, .xlsx, …), PowerPoint (*.ppt, …). Восстановление документов Adobe Reader(*.pdf, …), файлов баз данных (*.pst *.dbf, *.mdb, *.1cd, *.mdf, …).
  • Восстановление цифровых изображений и фотографий любых форматов (*.cr2, *.crw, *.jpeg, *.jpg, *.psd, *.cdr, *.bmp, *.raw, …).
  • Восстановление удаленных мультимедиа файлов (*.avi, *.dat, *.mkv, *.mov, *.mpg, *.vob, *.wmv, *.m4p, *.mp3, *.wav, *.wma, …).
  • Восстановление логических разделов exFAT / FAT 16 / FAT 32 / NTFS / NTFS 4 / NTFS5.
  • Возможность сохранения восстановленной информации на жесткий диск, возможность записи CD / DVD диска, возможность выгрузки на удаленный сервер по FTP.
Скриншоты Starus File Recovery:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $30
Ограничение в работе программыСохранение результатов восстановления после регистрации
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Итальянскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)4 / 3 183
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе Starus File Recovery

Tom про Starus File Recovery 3.4 [29-02-2016]

Программа так и не помогла. Был битый файл, никакие графические редакторы так и не открывали. Программа что то про анализировала, и нечего не изменилось. Без полезная программа.
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skype.v про Starus File Recovery 3.4 [23-10-2013]

без ключика ничего не умеет.
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