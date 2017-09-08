Starus File Recovery - программа для восстановления удаленных файлов и папок с любых типов носителей информации. Восстанавливает файлы, утерянные в результате программных сбоев, очистки корзины, форматирования или удаления диска. Поддерживая различные устройства хранения данных, может быстро восстановить информацию с жестких дисков, SSD и USB-дисков, флеш-накопителей и любых карт памяти.
Возможности File Recovery:
Моментальный анализ
Удобный пошаговый мастер
Восстановление файлов утерянных после очистки “Корзины” (“Recycled Bin”) или удаленных с помощью клавиш “Shift” + “Del”.
Восстановление информации, утерянной после форматирования, сбоя или удаления логического тома под управлением FAT или NTFS.
Восстановление файлов удаленных c HDD дисков (Transcend, Western Digital, Sony, …), Usb флешек (Adata, Corsair, Kingmax, Kingston Datatraveler, Pqi, Silicon Power, …), карт памяти цифровых фотокамер и мобильных телефонов (Microsd, Sandisk, SD, xD, …).
Восстановление документов Microsoft Office: Word (*.doc, *.docx, *.rtf, …), Excel(*.xls, .xlsx, …), PowerPoint (*.ppt, …). Восстановление документов Adobe Reader(*.pdf, …), файлов баз данных (*.pst *.dbf, *.mdb, *.1cd, *.mdf, …).
Восстановление цифровых изображений и фотографий любых форматов (*.cr2, *.crw, *.jpeg, *.jpg, *.psd, *.cdr, *.bmp, *.raw, …).