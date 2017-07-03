Оцените программу!

4.14 из 5, всего оценок - 22 Рейтинг программы - 4.14 из 5

1

2

3

4

5 BB FlashBack Express - бесплатное приложение для записи изображения экрана, создающее компактные высококачественные AVI и Flash видеофайлы со звуком. Идеально подходит для создания видеоклипов для YouTube и других подобных сервисов. Обеспечивает полное управление функциями видео и звука. Записывает только изменения экрана, поэтому размер файла может быть минимальным, при этом сохраняя высокое качество видео. Особенности программы: Запись экрана, звука и веб-камеры.

Сохранение видеоклипов в формате Flash или AVI.

Функция простой загрузки на YouTube, Blip.tv, Viddler и Revver.

Возможность записи и воспроизведения вебкамеры в формате картинка-в-картинке

Драйвер захвата Vista, который обеспечивает высокую производительность при записи Windows Vista.

Позволяет записывать голосовые комментарии во время записи экрана, добавлять звуковые дорожки или видео с вебкамеры.

Возможность выбора записи любой части экрана (весь экран, окно или область).

Возможность покадрового просмотра видео.

Навигация по эскизам обеспечивает простую работу с большими видеоклипами. Примечание. Для полнофункционального использования приложения необходимо получить БЕСПЛАТНЫЙ лицензионный ключ, указав адрес электронной почты и зарегистрировав приложение. BB FlashBack Standart для Windows

BB FlashBack Pro для Windows Что нового в BB FlashBack Express 5.22.0.4190?

Исправлены ошибки