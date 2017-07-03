BB FlashBack Express - бесплатное приложение для записи изображения экрана, создающее компактные высококачественные AVI и Flash видеофайлы со звуком. Идеально подходит для создания видеоклипов для YouTube и других подобных сервисов. Обеспечивает полное управление функциями видео и звука. Записывает только изменения экрана, поэтому размер файла может быть минимальным, при этом сохраняя высокое качество видео.
Особенности программы:
Запись экрана, звука и веб-камеры.
Сохранение видеоклипов в формате Flash или AVI.
Функция простой загрузки на YouTube, Blip.tv, Viddler и Revver.
Возможность записи и воспроизведения вебкамеры в формате картинка-в-картинке
Драйвер захвата Vista, который обеспечивает высокую производительность при записи Windows Vista.
Позволяет записывать голосовые комментарии во время записи экрана, добавлять звуковые дорожки или видео с вебкамеры.
Возможность выбора записи любой части экрана (весь экран, окно или область).
Возможность покадрового просмотра видео.
Навигация по эскизам обеспечивает простую работу с большими видеоклипами.
Примечание. Для полнофункционального использования приложения необходимо получить БЕСПЛАТНЫЙ лицензионный ключ, указав адрес электронной почты и зарегистрировав приложение.