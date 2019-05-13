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BB FlashBack Pro 5.30.0.4377 RU / 5.36.0.4417 EN
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4.62 из 5, всего оценок - 13
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- Рейтинг программы - 4.62 из 5
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BB FlashBack Pro - программа для записи экрана для создания обучающих программ, демо или учебных материалов. Может одновременно записывать несколько мониторов. Обладает функциями редактирования звука и изображения, эффектами экспорта в EXE и увеличения. Позволяет добавлять текстовые эффекты и подсветку, редактировать и прятать движения мыши, показывать изображения, вырезать и вставлять видео, изменять область отображения и пр.
Возможности приложения:
- Запись изображений экрана, микрофона, звуков ПК и веб-камеры.
- Запись всего экрана, окна или участка.
- Запись и отображение нажатий клавиш.
- Возможность настройки желаемого размера и качества файла.
- Запланированная запись.
- Добавление звуковых комментариев уже к готовому ролику, а также текстовых аннотаций, изображений, водяного знака, стрелок и интерактивных кнопок.
- Загрузка на YouTube, Blip.tv, Viddler и Revver.
- Загрузка на http, ftp файловые серверы локальной сети.
- Экспорт в Flash (SWF и FLV), AVI, WMV, QuickTime (H264), MPEG4 (совместимый с iPad/Pod/Phone).
- Экспорт в GIF.
- Экспорт в автономный EXE.
- Экспорт в MS Powerpoint.
- Добавление файлов AVI или WMV в качестве видео "картинка в картинке".
- Отображение невидимых нажатий клавиш. Сглаживание или повторная запись движений мыши. Подсветка курсора.
- Покадровое редактирование видео. Обрезка участка видеоклипа.
- Редактирование нескольких звуковых дорожек.
- Ускорение и замедление фрагментов видеоклипа. Эффекты увеличения.
- Появление и затухание звука. Удаление шума из звука.
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|Что нового в BB FlashBack Pro 5.30.0.4377 RU / 5.36.0.4417 EN?
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Отзывы о программе BB FlashBack Pro
BB FlashBack admin про BB FlashBack Pro 5.7.0.3619 RU / 5.13.0.3881 EN [17-12-2015]
Good-Warrior, видимо Вы скачали английскую версию приложения, рекомендую скачать ПО с официального сайта http://www.bbflashback.ru/
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Good-Warrior про BB FlashBack Pro 5.7.0.3619 RU / 5.13.0.3881 EN [16-12-2015]
Всё перерыл в настройках... Но русский язык (заявленный в описании) не нашёл. Наверное плохо искал ))) Короче снёс сразу
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ZAUR про BB FlashBack Pro 4.1.10.3209 [27-07-2014]
ne polnostyu otkrivayetsya proqramma topaz.az
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Ruslan про BB FlashBack Pro 4.1.1.2498 [03-02-2013]
Самая лучшая программа на сегодняшний день для создания видео уроков! советую всем!
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