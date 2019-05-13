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BB FlashBack Pro для Windows

BB FlashBack Pro 5.30.0.4377 RU / 5.36.0.4417 EN

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Описание BB FlashBack Pro 5.30.0.4377 RU / 5.36.0.4417 ENОписание   Скачать BB FlashBack Pro 5.30.0.4377 RU / 5.36.0.4417 ENСКАЧАТЬ (23,26 Мб) Скриншоты BB FlashBack Pro 5.30.0.4377 RU / 5.36.0.4417 ENСкриншоты (7)   Статистика BB FlashBack Pro 5.30.0.4377 RU / 5.36.0.4417 ENСтатистика   Отзывы о BB FlashBack Pro 5.30.0.4377 RU / 5.36.0.4417 ENОтзывы (4)  
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4.62 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.62 из 5
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BB FlashBack Pro - программа для записи экрана для создания обучающих программ, демо или учебных материалов. Может одновременно записывать несколько мониторов. Обладает функциями редактирования звука и изображения, эффектами экспорта в EXE и увеличения. Позволяет добавлять текстовые эффекты и подсветку, редактировать и прятать движения мыши, показывать изображения, вырезать и вставлять видео, изменять область отображения и пр.

Возможности приложения:

  • Запись изображений экрана, микрофона, звуков ПК и веб-камеры.
  • Запись всего экрана, окна или участка.
  • Запись и отображение нажатий клавиш.
  • Возможность настройки желаемого размера и качества файла.
  • Запланированная запись.
  • Добавление звуковых комментариев уже к готовому ролику, а также текстовых аннотаций, изображений, водяного знака, стрелок и интерактивных кнопок.
  • Загрузка на YouTube, Blip.tv, Viddler и Revver.
  • Загрузка на http, ftp файловые серверы локальной сети.
  • Экспорт в Flash (SWF и FLV), AVI, WMV, QuickTime (H264), MPEG4 (совместимый с iPad/Pod/Phone).
  • Экспорт в GIF.
  • Экспорт в автономный EXE.
  • Экспорт в MS Powerpoint.
  • Добавление файлов AVI или WMV в качестве видео "картинка в картинке".
  • Отображение невидимых нажатий клавиш. Сглаживание или повторная запись движений мыши. Подсветка курсора.
  • Покадровое редактирование видео. Обрезка участка видеоклипа.
  • Редактирование нескольких звуковых дорожек.
  • Ускорение и замедление фрагментов видеоклипа. Эффекты увеличения.
  • Появление и затухание звука. Удаление шума из звука.
Что нового в BB FlashBack Pro 5.30.0.4377 RU / 5.36.0.4417 EN?
  • Исправлены ошибки.
BB FlashBack Pro
BB FlashBack Pro
BB FlashBack Pro
BB FlashBack Pro
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $199.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 11 798
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Редакторы
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Отзывы о программе BB FlashBack Pro

BB FlashBack admin про BB FlashBack Pro 5.7.0.3619 RU / 5.13.0.3881 EN [17-12-2015]

Good-Warrior, видимо Вы скачали английскую версию приложения, рекомендую скачать ПО с официального сайта http://www.bbflashback.ru/
| 3 | Ответить

Good-Warrior про BB FlashBack Pro 5.7.0.3619 RU / 5.13.0.3881 EN [16-12-2015]

Всё перерыл в настройках... Но русский язык (заявленный в описании) не нашёл. Наверное плохо искал ))) Короче снёс сразу
| | Ответить

ZAUR про BB FlashBack Pro 4.1.10.3209 [27-07-2014]

ne polnostyu otkrivayetsya proqramma topaz.az
| 1 | Ответить

Ruslan про BB FlashBack Pro 4.1.1.2498 [03-02-2013]

Самая лучшая программа на сегодняшний день для создания видео уроков! советую всем!
| 1 | Ответить

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