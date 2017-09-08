LastActivityView для Windows

LastActivityView 1.30

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Описание LastActivityView 1.30Описание   Скачать LastActivityView 1.30СКАЧАТЬ (85 Кб) Скриншоты LastActivityView 1.30Скриншоты (1)   Статистика LastActivityView 1.30Статистика   Отзывы о LastActivityView 1.30Отзывы (0)  
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4.88 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.88 из 5
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LastActivityView - небольшая бесплатная утилита, которая предназначена для сбора информации об активности пользователя ПК и отображения журнала событий. Программа позволяет узнать какие исполнительные файлы запускались, время данного события, сведения о времени включения и выключения компьютера, используемые сетевые подключения и устанавливаемые приложения, открываемые папки и файлы в Проводнике и многое другое. Полученную информацию можно легко экспортировать в CSV/XML/HTML файл или скопировать ее в буфер обмена. Программа не требует инсталляции.

Дополнительные файлы к программе:

Скриншоты LastActivityView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)11 / 10 948
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе LastActivityView

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