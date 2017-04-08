Wise Auto Shutdown для Windows

Wise Auto Shutdown 1.55

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Описание Wise Auto Shutdown 1.55Описание   Скачать Wise Auto Shutdown 1.55СКАЧАТЬ (1,5 Мб) Скриншоты Wise Auto Shutdown 1.55Скриншоты (2)   Статистика Wise Auto Shutdown 1.55Статистика   Отзывы о Wise Auto Shutdown 1.55Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Wise Auto Shutdown - простая программа, с помощью котрой можно планировать выключение компьютера, перезагрузку, выход из системы и т.п. Можно использовать как таймер: выключение компьютера, перевод его в спящий режим, перезагрузка, завершение сеанса, отключение питания. Работает в фоновом режиме и за 5 минут выдает предупреждение о вашем выборе.

Возможности:

  • Простота в использовании
  • Различные типы задач
  • Различные способы задания времени (ежедневное расписание, через определенный промежуток времени, с данного момента)
  • Своевременное напоминание.
  • Тихий режим работы
Что нового в Wise Auto Shutdown 1.55?
  • Обновлены переводы
  • Некоторые твики и исправления ошибок
Скриншоты Wise Auto Shutdown:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 6 268
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУправление питанием

Отзывы о программе Wise Auto Shutdown

Dim про Wise Auto Shutdown 1.25.55 [15-08-2013]

Одна из лучших простеньких програм!
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