BackUp Maker для Windows

BackUp Maker 7.203

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание BackUp Maker 7.203Описание   Скачать BackUp Maker 7.203СКАЧАТЬ (7,37 Мб) Скриншоты BackUp Maker 7.203Скриншоты (8)   Статистика BackUp Maker 7.203Статистика   Отзывы о BackUp Maker 7.203Отзывы (2)  
Оцените программу!
4.17 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

BackUp Maker - простая программа для создания резервных копий данных. Удобная настройка автоматического бэкапа через заданный интервал времени или на системные события. Копирование можно выполнять как на локальные, так и на сетевые диски, любые USB-устройства и ZIP диски. Создание резервных копий непосредственно на CD/DVD диски или или любые другие съемные носители.

Возможности BackUp Maker:

  • Работа по расписанию в фоновом режиме.
  • Копирование только новых или измененных файлов.
  • Настройка фильтрации файлов.
  • Можете использовать FTP протокол, чтобы загрузить резервную копию на веб-сервер, используя протокол SSL-соединения (FTPS).
  • Резервные копии могут быть разбиты на несколько частей.
  • Надежное шифрование средствами AES с 256-битным шифрованием.
  • Отправка бэкапов по электронной почте.
Скриншоты BackUp Maker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 964
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование - Восстановление данных

Отзывы о программе BackUp Maker

мурат про BackUp Maker 7.000 [08-04-2014]

не все такие умные когда же будет на руском нам на руском тяжело разобратся а на англиском
тем более спасибо
| | Ответить

Torps про BackUp Maker 6.506 [03-02-2014]

Программа хорошая, но начинает вылазить рекламное окно с предложением приобрести версию Pro.
| | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Mozilla Firefox

KMPlayer

Opera

CheMax

WavePad

The Bat! Voyager

Viber

EMDB

Notepad++

CCleaner

Google Earth

USDownloader

Snappy Driver Installer

Calibre

Connectify

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

Light Alloy

SUMo

BitDefender Free Edition

 
 