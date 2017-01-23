BackUp Maker - простая программа для создания резервных копий данных. Удобная настройка автоматического бэкапа через заданный интервал времени или на системные события. Копирование можно выполнять как на локальные, так и на сетевые диски, любые USB-устройства и ZIP диски. Создание резервных копий непосредственно на CD/DVD диски или или любые другие съемные носители.
Возможности BackUp Maker:
Работа по расписанию в фоновом режиме.
Копирование только новых или измененных файлов.
Настройка фильтрации файлов.
Можете использовать FTP протокол, чтобы загрузить резервную копию на веб-сервер, используя протокол SSL-соединения (FTPS).
Резервные копии могут быть разбиты на несколько частей.
Надежное шифрование средствами AES с 256-битным шифрованием.