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4.17 из 5, всего оценок - 6 Рейтинг программы - 4.17 из 5

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5 BackUp Maker - простая программа для создания резервных копий данных. Удобная настройка автоматического бэкапа через заданный интервал времени или на системные события. Копирование можно выполнять как на локальные, так и на сетевые диски, любые USB-устройства и ZIP диски. Создание резервных копий непосредственно на CD/DVD диски или или любые другие съемные носители.



Возможности BackUp Maker: Работа по расписанию в фоновом режиме.

Копирование только новых или измененных файлов.

Настройка фильтрации файлов.

Можете использовать FTP протокол, чтобы загрузить резервную копию на веб-сервер, используя протокол SSL-соединения (FTPS).

Резервные копии могут быть разбиты на несколько частей.

Надежное шифрование средствами AES с 256-битным шифрованием.

Отправка бэкапов по электронной почте.