Hasleo Disk Clone для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Hasleo Software
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|25,13 Мб
Hasleo Disk Clone - это бесплатная и универсальная программа клонирования дисков для Windows и Windows Server, которая поможет вам быстро и эффективно перенести систему на другой диск, клонировать целый диск или отдельные разделы.
Hasleo Disk Clone обеспечивает различные режимы выравнивания диска, поддерживает посекторное клонирование дисков и разделов, позволяет настраивать расположение и размер целевых разделов, а также клонировать MBR-диск в GPT-диск и наоборот Кроме того, можно создать загрузочный аварийный диск WinPE для переноса дисков или разделов.
Особенности Hasleo Disk Clone:
- Перенос Windows с одного диска на другой без переустановки всей системы и приложений.
- Клонирование одного диска на другой и создание абсолютно одинаковых данных на двух дисках.
- Клонирование раздела в другое место без потери данных.
- Возможность легко настраивать размер и расположение целевого раздела.
- Преобразование MBR в GPT или преобразование GPT в MBR путем клонирования.
- Создание аварийного диска Windows PE.
- Чрезвычайно высокая скорость клонирования и поддержка нескольких языков.
- Поддерживаются Windows Vista/Server 2008 или более поздние версии, полностью совместимые с GPT и UEFI.
Acronis True Image 2021 25.8.1.39216
Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и...
Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...
WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими...
Paragon Hard Disk Manager 16.5
Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких...
AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы...
HDClone X.3 12.0.8 Free Edition
HDClone Free Edition - бесплатная программа для создания резервных копий и образов с физических и...
Отзывы о программе Hasleo Disk Clone
Admin
Отзывов о программе Hasleo Disk Clone 3.0 пока нет, можете добавить...