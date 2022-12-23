Hasleo Disk Clone для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25,13 Мб
Hasleo Disk Clone скриншот № 1
Hasleo Disk Clone скриншот № 2

Hasleo Disk Clone - это бесплатная и универсальная программа клонирования дисков для Windows и Windows Server, которая поможет вам быстро и эффективно перенести систему на другой диск, клонировать целый диск или отдельные разделы.

Hasleo Disk Clone обеспечивает различные режимы выравнивания диска, поддерживает посекторное клонирование дисков и разделов, позволяет настраивать расположение и размер целевых разделов, а также клонировать MBR-диск в GPT-диск и наоборот Кроме того, можно создать загрузочный аварийный диск WinPE для переноса дисков или разделов.

Особенности Hasleo Disk Clone:

  • Перенос Windows с одного диска на другой без переустановки всей системы и приложений.
  • Клонирование одного диска на другой и создание абсолютно одинаковых данных на двух дисках.
  • Клонирование раздела в другое место без потери данных.
  • Возможность легко настраивать размер и расположение целевого раздела.
  • Преобразование MBR в GPT или преобразование GPT в MBR путем клонирования.
  • Создание аварийного диска Windows PE.
  • Чрезвычайно высокая скорость клонирования и поддержка нескольких языков.
  • Поддерживаются Windows Vista/Server 2008 или более поздние версии, полностью совместимые с GPT и UEFI.
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