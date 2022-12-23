Hasleo Disk Clone - это бесплатная и универсальная программа клонирования дисков для Windows и Windows Server, которая поможет вам быстро и эффективно перенести систему на другой диск, клонировать целый диск или отдельные разделы.

Hasleo Disk Clone обеспечивает различные режимы выравнивания диска, поддерживает посекторное клонирование дисков и разделов, позволяет настраивать расположение и размер целевых разделов, а также клонировать MBR-диск в GPT-диск и наоборот Кроме того, можно создать загрузочный аварийный диск WinPE для переноса дисков или разделов.

Особенности Hasleo Disk Clone: