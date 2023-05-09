WinHex для Windows
|Оценка:
|4.18/5 голосов - 192
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $34.95
|Версия:
|20.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|X-Ways Software
|Категории:
|HDD утилиты - Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|10 / 408 704 | Статистика
|Размер:
|3,7 Мб
WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards и прочими носителями, при этом поддерживается FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, CDFS.
Кроме этого, программа обеспечивает доступ к виртуальной памяти (этакий RAM-редактор) и позволяет прозводить множество других операций, включая, например, "клонирование" дисков или надежное удаление конфиденциальной информации (без возможности последующего восстановления).
CrystalDiskInfo - одно из лучших приложений для проверки состояния жестких дисков, которые...
Victoria - программа для тестирования жесткого диска. Проводит диагностику и выдает полную...
Acronis Disk Director 12.5.0.163
Acronis Disk Director - комплекс мощных инструментов для управления дисками и разделами. Включает в...
HDD Low Level Format Tool 4.40
Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных...
AOMEI Partition Assistant Standard Edition 9.14.0
Partition Assistant - мощное приложение для полного управления разделами жестких дисков на компьютере...
Acronis True Image 2021 25.10.39287
Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и...
Отзывы о программе WinHex
Дмитрий про WinHex 20.4 [27-01-2022]
Прервал запись образа на флешку, в результате чего она повредилась. Форматирование не помогает, эта прога тоже не помогла...
6 | 6 | Ответить
_Sheraz_ про WinHex 19.8 [17-03-2019]
Хорошая программа,кто хочет зареганную версию,которая работает лучше,ищите ключи от старых версий и вводите-подходят.)))
7 | 10 | Ответить
AlenaSab про WinHex 17.5 [14-02-2014]
Низкий поклон разработчикам - 8 лет программке и до сих пор рабочая ссылка, спасла меня в критической ситуации! Спасибо..
7 | 11 | Ответить
KRION про WinHex 17.4 [11-12-2013]
"пимка:
внатуре гамно
триал только 200кило редактирует"
Если нет денег на full или не хватает извилин в мозгу чтобы найти кряк, это не делает программу плохой.
15 | 10 | Ответить
serr45 про WinHex 17.3 [11-10-2013]
Русский язык присутствует, выбирать через меню: Help - Setup - Russian, please!
У меня нет почему-то:Russian, please!
Несколько разных кроме русского. Но я открыл прогу без установки.
4 | 9 | Ответить