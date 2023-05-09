Отзывы о программе WinHex

Дмитрий Прервал запись образа на флешку, в результате чего она повредилась. Форматирование не помогает, эта прога тоже не помогла...

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_Sheraz_ Хорошая программа,кто хочет зареганную версию,которая работает лучше,ищите ключи от старых версий и вводите-подходят.)))

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AlenaSab Низкий поклон разработчикам - 8 лет программке и до сих пор рабочая ссылка, спасла меня в критической ситуации! Спасибо..

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KRION "пимка:

внатуре гамно

триал только 200кило редактирует"



Если нет денег на full или не хватает извилин в мозгу чтобы найти кряк, это не делает программу плохой.

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