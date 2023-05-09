WinHex для Windows

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Оценка: 4.18/5 голосов - 192
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $34.95
Версия:20.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:HDD утилиты - Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):10 / 408 704 | Статистика
Размер:3,7 Мб
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WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards и прочими носителями, при этом поддерживается FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, CDFS.

Кроме этого, программа обеспечивает доступ к виртуальной памяти (этакий RAM-редактор) и позволяет прозводить множество других операций, включая, например, "клонирование" дисков или надежное удаление конфиденциальной информации (без возможности последующего восстановления).

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Отзывы о программе WinHex

Дмитрий про WinHex 20.4 [27-01-2022]

Прервал запись образа на флешку, в результате чего она повредилась. Форматирование не помогает, эта прога тоже не помогла...
6 | 6 | Ответить

_Sheraz_ про WinHex 19.8 [17-03-2019]

Хорошая программа,кто хочет зареганную версию,которая работает лучше,ищите ключи от старых версий и вводите-подходят.)))
7 | 10 | Ответить

AlenaSab про WinHex 17.5 [14-02-2014]

Низкий поклон разработчикам - 8 лет программке и до сих пор рабочая ссылка, спасла меня в критической ситуации! Спасибо..
7 | 11 | Ответить

KRION про WinHex 17.4 [11-12-2013]

"пимка:
внатуре гамно
триал только 200кило редактирует"

Если нет денег на full или не хватает извилин в мозгу чтобы найти кряк, это не делает программу плохой.
15 | 10 | Ответить

serr45 про WinHex 17.3 [11-10-2013]

Русский язык присутствует, выбирать через меню: Help - Setup - Russian, please!
У меня нет почему-то:Russian, please!
Несколько разных кроме русского. Но я открыл прогу без установки.
4 | 9 | Ответить

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