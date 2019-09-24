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Acronis True Image 2020 24.4.21400
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4.13 из 5, всего оценок - 181
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- Рейтинг программы - 4.13 из 5
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Acronis True Image - мощное средство для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов, включая абсолютно все данные, приложения и операционные системы, которые могут быть восстановлены в любой момент на том же или другом компьютере прямо в Windows без перезагрузки!
Acronis True Image не только обеспечивает резервное копирование данных, но и предоставляет надежную защиту от широкого спектра угроз, включая компьютерные вирусы, установку нестабильного программного обеспечения и выход жестких дисков из строя. Acronis True Image поддерживает наиболее распространенные устройства хранения данных:
- FTP-серверы
- Жесткие диски
- Облачный сервис Acronis Cloud
- Сетевые устройства хранения данных
- CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW;
- ZIP, Jaz и другие съемные накопители
- Диски с интерфейсами P-ATA (IDE), S-ATA, SCSI, IEEE1394 (Firewire) и USB 1.0 /2.0
- Дисководы, диски в формате PC card
Поддерживает все файловые системы Windows и Linux, включая: FAT 16/32, NTFS, Linux Ext2/Ext3, ReiserFS-3 и Linux SWAP.
После установки приложение позволит вам создать загрузочную дискету или компакт-диск, загрузившись с которых можно создавать образы дисков/разделов и восстанавливать их на компьютере без какой-либо операционной системы.
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Отзывы о программе Acronis True Image
fedorkorobin про Acronis True Image 2019 23.4.1.14690 [04-01-2019]
Спасибо!
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Алексей про Acronis True Image 2019 23.2.1.13660 [21-09-2018]
Кто пишет на эту программу негативные отзывы что он потерял разделы или файлы. То это не умелое использование софта. Не когда проблем не было. И по разбиению разделов она на 1 ом месте. Т.к. например ранее Norton Partition magic если не пересканировать после каждой разбивки скандиском (chkdsk) винды то могут быть проблемы с ошибками разбивать будет разделы.
2 | 9 | Ответить
Александр про Acronis True Image 2019 23.2.1.13660 [23-08-2018]
Использовал в работе Acronis 2009.2013,2017,2019. Читал только руководство 2009. Остальные использовал по аналогии. Всем доволен. Инструкцию на все случаи невозможно составить !!!
2 | | Ответить
Алексей про Acronis True Image 2018 22.5.1.12510 [02-07-2018]
Бэкап с Acronis True Image 2017 NG это да ... а вот Acronis True Image 2018 сырой много с ним проблем
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Алексей про Acronis True Image 2018 22.5.1.10640 [12-02-2018]
Установил Acronis Disk Director 11 Home и Acronis True Image 2015. Использовал обе для клонирования на внешний жёсткий диск, после чего через пару дней получил BSOD (синий экран смерти) на ноуте. Короче, какая-то из них, а может и обе, сделали мне на винте 9227 битых секторов. Ровно сутки пришлось исправлять. Больше с этим говном связываться не собираюсь. И не советую другим.
5 | 5 | Ответить
Виктор в ответ Алексей про Acronis True Image 2019 23.4.1.14690 [30-12-2018]
Пользовался (пытался) начиная с версии 2011 года с обновлениями до 2014. НИ РАЗУ не помог восстановить систему. Интерфейс путаный и глючный. Вчера решил просто откат сделать к образу за прошлый месяц. Тот начал че-то спрашивать, куда какие разделы копировать и всякую муть... Потом начал посекторное восстановление и .. полный крах системы. Вот тете и откат. Т.е. эта херь даже не поняла. что точку отката я указал, когда система была на диске SSD 128. а щас система на диске SSD 256. Вобщем, все покромсала и полная потеря системы..
Спасает только AOMEI - просто проклонировал со старого диска и все..
Кстати, клонирование acronis-ом то еже удовольствие - бред вобщем, полный. Может, для садомазов и подойдет, но не для обычного пользователя.
Прога для восстановления должна быть гораздо более интеkлектуальной: сохранить, восстановит и все.
Снес нархрен
3 | | Ответить
Alex в ответ Алексей про Acronis True Image 2019 23.4.1.14690 [01-02-2019]
Юрий Ю:Ну не факт что именно Acronis вызывает крах операционной системы для полноты картины хотелось-бы дампы аварийного завершения системы посмотреть и логи а то не обоснованные голословные утверждения.
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