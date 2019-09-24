Acronis True Image - мощное средство для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов, включая абсолютно все данные, приложения и операционные системы, которые могут быть восстановлены в любой момент на том же или другом компьютере прямо в Windows без перезагрузки!

Acronis True Image не только обеспечивает резервное копирование данных, но и предоставляет надежную защиту от широкого спектра угроз, включая компьютерные вирусы, установку нестабильного программного обеспечения и выход жестких дисков из строя. Acronis True Image поддерживает наиболее распространенные устройства хранения данных:

FTP-серверы

Жесткие диски

Облачный сервис Acronis Cloud

Сетевые устройства хранения данных

CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW;

ZIP, Jaz и другие съемные накопители

Диски с интерфейсами P-ATA (IDE), S-ATA, SCSI, IEEE1394 (Firewire) и USB 1.0 /2.0

Дисководы, диски в формате PC card

Поддерживает все файловые системы Windows и Linux, включая: FAT 16/32, NTFS, Linux Ext2/Ext3, ReiserFS-3 и Linux SWAP.

После установки приложение позволит вам создать загрузочную дискету или компакт-диск, загрузившись с которых можно создавать образы дисков/разделов и восстанавливать их на компьютере без какой-либо операционной системы.