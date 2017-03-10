Angry Birds Star Wars - очередная вариация противостояния рассерженных птиц и свиней, которую разработчики очень удачно сочетали с всемирно известной космической сагой "Звездные войны". Теперь пернатые представляют повстанцев в обличье Люка Скайуокера, Оби-Вана Кеноби, Хана Соло, Чубакки, принцессы Леи и неразлучных дроидов C-3PO и R2-D2, а их противниками выступают имперские штурмовики, Дарт Вейдер и пр.

Игра представляет собой своеобразный микс из предыдущих частей серии, поэтому пользователю предстоят нешуточные баталии как на земле, так и в открытом космосе. Сражаться придется на Татуине, Звезде Смерти, планете Дагоба, причем все это происходит на фоне соответствующих декораций и под аккомпанемент фирменного музыкального сопровождения. На данный момент игроку доступно 80 уровней плюс бонусные эпизоды.