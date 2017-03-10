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Angry Birds Star Wars для Android

Angry Birds Star Wars 1.5.10 для Android

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Описание Angry Birds Star Wars 1.5.10 для AndroidОписание   Скачать Angry Birds Star Wars 1.5.10 для AndroidСКАЧАТЬ (47,56 Мб) Скриншоты Angry Birds Star Wars 1.5.10 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Angry Birds Star Wars 1.5.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Angry Birds Star Wars 1.5.10 для AndroidОтзывы (3)  
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4.34 из 5, всего оценок - 77
  • Рейтинг программы - 4.34 из 5
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Angry Birds Star Wars - очередная вариация противостояния рассерженных птиц и свиней, которую разработчики очень удачно сочетали с всемирно известной космической сагой "Звездные войны". Теперь пернатые представляют повстанцев в обличье Люка Скайуокера, Оби-Вана Кеноби, Хана Соло, Чубакки, принцессы Леи и неразлучных дроидов C-3PO и R2-D2, а их противниками выступают имперские штурмовики, Дарт Вейдер и пр.

Игра представляет собой своеобразный микс из предыдущих частей серии, поэтому пользователю предстоят нешуточные баталии как на земле, так и в открытом космосе. Сражаться придется на Татуине, Звезде Смерти, планете Дагоба, причем все это происходит на фоне соответствующих декораций и под аккомпанемент фирменного музыкального сопровождения. На данный момент игроку доступно 80 уровней плюс бонусные эпизоды.

Скриншоты Angry Birds Star Wars:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 31 868
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Angry Birds Star Wars отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Angry Birds Star Wars

олег про Angry Birds Star Wars 1.4.1 для Android [17-11-2013]

Не могу качатьфайл апк пишет стнтаксическю ошибку...что делать?
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chel про Angry Birds Star Wars 1.4.1 для Android [23-09-2013]

Отличная игра.хочу все верс
ии star wars?
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birdes про Angry Birds Star Wars 1.3.0 для Android [15-06-2013]

rovio сделайте angry birds star wars с разрешением экрана 240Х320 пожалуйста ,зарание спасибо большое
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