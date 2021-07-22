Cut the Rope 2 для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.33.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Аркады и 2D - Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 326 | Статистика
Размер:66,65 Мб
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Cut the Rope 2 -  новые приключения Ам Ням с новыми уровнями (168 совершенно новых уровней) и графикой.

В этот раз Ам Ням выберется из родной коробки и отправится в неожиданное путешествие - через леса, реки, городские улицы и автомобильные свалки. Что он ищет? Разумеется, конфеты! В пути Ам Ням найдет не только сладости, но и новых друзей, которые помогут ему выбраться из самых запутанных переплетов.

В основе игры лежит знакомая механика: по-прежнему нужно ловко перерезать веревки, на которых подвешены конфеты, чтобы те попали прямо к вечно голодному Ам Няму.

Особенности Cut the Rope 2:

  • Новые места. Путь Ам Няма пролегает через десятки неожиданных и живописных мест. Отправьтесь с ним в путешествие по интерактивной карте, не пропуская ни одного приключения!
  • Новые герои. Шесть новых удивительных и забавных персонажей с уникальным внешним видом, характером и способностями.
  • Новые шляпы. Разоденьте Ам Няма по последней конфетной моде или украсьте взмахи ваших пальцев яркими спецэффектами - режьте веревки стильно!
  • Новые испытания. Теперь вы можете зарабатывать медали, открывая доступ к особым уровням.

Друзья Нямы:

  • Верто - сам себе вертолет: всегда рад помочь Ам Няму достать конфеты в труднодоступных местах.
  • Лямзи - его язык настолько длинный, что по нему можно перебираться через обрывы.
  • Блюз - молниеносно копирует сам себя и помогает Ам Няму достигать невиданных высот в поиске конфет.
  • Тося - подбрасывает предметы и конфеты с помощью чудо-пружины на голове.
  • Бука - озорной монстрик, который обожает пугать своих друзей - как ни странно, это вдохновляет их на новые подвиги.
  • Медляк отнюдь не так медлителен, как кажется: он смело катится по любым поверхностям и отважно пинает леденцы.
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Отзывы о программе Cut the Rope 2

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Отзывов о программе Cut the Rope 2 1.33.0 пока нет, можете добавить...

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