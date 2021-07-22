Cut the Rope 2 - новые приключения Ам Ням с новыми уровнями (168 совершенно новых уровней) и графикой.

В этот раз Ам Ням выберется из родной коробки и отправится в неожиданное путешествие - через леса, реки, городские улицы и автомобильные свалки. Что он ищет? Разумеется, конфеты! В пути Ам Ням найдет не только сладости, но и новых друзей, которые помогут ему выбраться из самых запутанных переплетов.

В основе игры лежит знакомая механика: по-прежнему нужно ловко перерезать веревки, на которых подвешены конфеты, чтобы те попали прямо к вечно голодному Ам Няму.

Особенности Cut the Rope 2:

Новые места. Путь Ам Няма пролегает через десятки неожиданных и живописных мест. Отправьтесь с ним в путешествие по интерактивной карте, не пропуская ни одного приключения!

Новые герои. Шесть новых удивительных и забавных персонажей с уникальным внешним видом, характером и способностями.

Новые шляпы. Разоденьте Ам Няма по последней конфетной моде или украсьте взмахи ваших пальцев яркими спецэффектами - режьте веревки стильно!

Новые испытания. Теперь вы можете зарабатывать медали, открывая доступ к особым уровням.

Друзья Нямы: