Cut the Rope 2 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.33.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ZeptoLab
|Категории:
|Аркады и 2D - Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 326 | Статистика
|Размер:
|66,65 Мб
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Cut the Rope 2 - новые приключения Ам Ням с новыми уровнями (168 совершенно новых уровней) и графикой.
В этот раз Ам Ням выберется из родной коробки и отправится в неожиданное путешествие - через леса, реки, городские улицы и автомобильные свалки. Что он ищет? Разумеется, конфеты! В пути Ам Ням найдет не только сладости, но и новых друзей, которые помогут ему выбраться из самых запутанных переплетов.
В основе игры лежит знакомая механика: по-прежнему нужно ловко перерезать веревки, на которых подвешены конфеты, чтобы те попали прямо к вечно голодному Ам Няму.
Особенности Cut the Rope 2:
- Новые места. Путь Ам Няма пролегает через десятки неожиданных и живописных мест. Отправьтесь с ним в путешествие по интерактивной карте, не пропуская ни одного приключения!
- Новые герои. Шесть новых удивительных и забавных персонажей с уникальным внешним видом, характером и способностями.
- Новые шляпы. Разоденьте Ам Няма по последней конфетной моде или украсьте взмахи ваших пальцев яркими спецэффектами - режьте веревки стильно!
- Новые испытания. Теперь вы можете зарабатывать медали, открывая доступ к особым уровням.
Друзья Нямы:
- Верто - сам себе вертолет: всегда рад помочь Ам Няму достать конфеты в труднодоступных местах.
- Лямзи - его язык настолько длинный, что по нему можно перебираться через обрывы.
- Блюз - молниеносно копирует сам себя и помогает Ам Няму достигать невиданных высот в поиске конфет.
- Тося - подбрасывает предметы и конфеты с помощью чудо-пружины на голове.
- Бука - озорной монстрик, который обожает пугать своих друзей - как ни странно, это вдохновляет их на новые подвиги.
- Медляк отнюдь не так медлителен, как кажется: он смело катится по любым поверхностям и отважно пинает леденцы.
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Отзывы о программе Cut the Rope 2
Admin
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