Soul Knight для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ChillyRoom
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 904 | Статистика
|Размер:
|129,26 Мб
|СКАЧАТЬ
Soul Knight - по сюжету магический камень, который поддерживал в нашем мире равновесие, украден высокотехнологичной расой пришельцев. Судьба мира висит на волоске. Сумеете ли вы вернуть артефакт? Все зависит от вас. Мы просто не можем с этим смириться. Так давайте пристрелим парочку инопланетных прихвостней!
Исследуйте подземелья, собирайте безумное оружие, уклоняйтесь от пуль и застрелите всех! Интуитивно простое управление, невероятно плавный и увлекательный игровой процесс и множество самых разных хитростей.
Особенности:
- Уникальные герои с уникальными умениями.
- 170+ единиц разнообразного оружия.
- Генерируемые случайным образом подземелья — всегда новый игровой опыт.
- Детально проработанные неигровые персонажи! Они будут драться на вашей стороне!
- Интуитивное управление с системой автоматического прицеливания.
- И многое другое.
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Admin
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