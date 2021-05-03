Soul Knight - по сюжету магический камень, который поддерживал в нашем мире равновесие, украден высокотехнологичной расой пришельцев. Судьба мира висит на волоске. Сумеете ли вы вернуть артефакт? Все зависит от вас. Мы просто не можем с этим смириться. Так давайте пристрелим парочку инопланетных прихвостней!

Исследуйте подземелья, собирайте безумное оружие, уклоняйтесь от пуль и застрелите всех! Интуитивно простое управление, невероятно плавный и увлекательный игровой процесс и множество самых разных хитростей.

Особенности: