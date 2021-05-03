Soul Knight для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 904 | Статистика
Размер:129,26 Мб
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Soul Knight - по сюжету магический камень, который поддерживал в нашем мире равновесие, украден высокотехнологичной расой пришельцев. Судьба мира висит на волоске. Сумеете ли вы вернуть артефакт? Все зависит от вас. Мы просто не можем с этим смириться. Так давайте пристрелим парочку инопланетных прихвостней!

Исследуйте подземелья, собирайте безумное оружие, уклоняйтесь от пуль и застрелите всех! Интуитивно простое управление, невероятно плавный и увлекательный игровой процесс и множество самых разных хитростей.

Особенности:

  • Уникальные герои с уникальными умениями.
  • 170+ единиц разнообразного оружия.
  • Генерируемые случайным образом подземелья — всегда новый игровой опыт.
  • Детально проработанные неигровые персонажи! Они будут драться на вашей стороне!
  • Интуитивное управление с системой автоматического прицеливания.
  • И многое другое.
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