All My Movies для Windows

All My Movies 8.9 build 1448

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Описание All My Movies 8.9 build 1448Описание   Скачать All My Movies 8.9 build 1448СКАЧАТЬ (13,93 Мб) Скриншоты All My Movies 8.9 build 1448Скриншоты (4)   Статистика All My Movies 8.9 build 1448Статистика   Отзывы о All My Movies 8.9 build 1448Отзывы (26)  
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4.57 из 5, всего оценок - 58
  • Рейтинг программы - 4.57 из 5
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All My Movies - программа предназначена для тех, у кого большая коллекция различных фильмов, нуждающихся в систематизации. Это простой в использовании инструмент для создания каталога всей вашей коллекции видео. Не важно, на каком носителе находятся ваши фильмы, будь то DVD, CD, VHS кассеты или что-нибудь еще...

Основные возможности All My Movies:

  • простой импорт информации о фильме из онлайн базы данных IMDb.com. Вам надо ввести только название фильма, остальное программа скачает сама из интернета.
  • наглядное и удобное представления всей вашей коллекции
  • сохранение скриншотов (отдельных кадров) из фильма в базе данных. Скриншоты берутся прямо из видеофайла, если он есть или из отдельных файлов. Они помогут вам вспомнить тот или иной фильм при помощи вашей визуальной памяти, а также оценить качество картинки видеофайла
  • быстрый поиск фильмов по любому полю из базы данных - название, режиссер, год выпуска, актеры, жанр, описание и другим
  • экспорт вашей коллекции в HTML, текстовый или Microsoft Excel формат. С помощью этих инструментов вы можете разместить полученные файлы на вашей домашней странице или импортировать в другую программу
  • парольная защита базы данных с фильмами. Полезна, если вы хотите создать каталог ваших недетских фильмов и не хотите, чтобы ваши дети увидели его
  • легкий в использовании менеджер отданных фильмов - теперь вы никогда не забудете, кому был отдан тот или иной фильм
Скриншоты All My Movies:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 300 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 13 876
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоллекционирование

Отзывы о программе All My Movies

Юля про All My Movies 8.8 build 1443 [26-06-2016]

Использую программу для хранения различных видео (обучающие, мастер-классы, вебинары, мультики и прочее). Теперь нужное мне видео легко и быстро можно найти по нужной мне теме, например, для занятия с ребёнком, показать документальный фильм какой-нибудь (например, про цветы), потом запустить видео с мастер-классом, как нарисовать цветок, возможно, найдётся видео с песенкой про цветок, мультик и т.д. ). Нравится программа, оперативная помощь с возникающими вопросами.
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Дмитрий про All My Movies 8.8 build 1442 [19-06-2016]

Отличная и удобная программа для составления каталога фильмов и сериалов. Постоянно обновляется
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Abba378 про All My Movies 8.6 build 1440 [22-03-2016]

Отличная программа, просто находка для всех, кто решил привести в порядок свою коллекцию фильмов. Особенно оценил возможность держать базу данных с фильмами в облаке - коллекция доступна дома, на даче, на работе. Приятно, что программа постоянно совершенствуется и поддерживается автором.
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index про All My Movies 8.6 build 1440 [20-03-2016]

Хуже по всем параметрам, чем Movienizer.
Во-первых, написана на Delphi, что уже само по себе говорит о невышедшем со школьного уровня разработчике.
Во-вторых отвратительная организация коллекций, скриншотов, фотографий, некорректная работа с кириллицей. Программа создает кучу папок с кракозябрами в Моих документах.
Дизайн отвратителен, а скудное собрание скинов представляет собой типичный набор программы 2002 года. К тому же налезающие друг на друга элементы и область окна, не заполняющая собой полностью его рамку тоже не добавляют изящности.
Сам по себе интерфейс ужасен - всё растыкано по менюшкам и представляет собой кучу отдельных окон, связанных между собой только ссылками в сгенерированных HTML-страницах описания фильмов, от которых разработчик так и не смог уйти.
"Личные отметки" не заменяют собой категории, их список запихнут опять таки в меню (а если у меня 1400 отметок?). Если я хочу открыть полный список фильмов, отмеченных отметкой, поразительно, но получается, что мне куда удобнее сначала в поиске найти хотя бы один фильм с такой отметкой, и тогда ссылкой в его описании отфильтровать все остальные.
Везде одна беспорядочность. Сразу видно, что у разработчика проблемы с проектированием архитектуры ПО, а местами и с логикой.
В довесок отсутствие портативной версии, глючность самого каталога (некоторые меню у меня открывались по 5 секунд, при том, что я работал со стандартной демо базой, в которой всего 4 тайтла), непонятная логика работы функции "Рекомендовать фильм" (например, рекомендует посмотреть вторую часть Гарри Поттер и Дары смерти, при не просмотренной первой) и ещё куча всего, на что я уже не стал обращать внимания из-за стойкого нежелания продолжать пользоваться этой программой.

Вывод - разработчик зажрался и за свои дилетантские умения не должен требовать деньгиг.
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Владимир про All My Movies 8.6 build 1440 [20-03-2016]

Хорошая программа. По акции купил лицензию. Теперь я знаю что моя коллекция не пропадет. Огромный +
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