5 All My Movies - программа предназначена для тех, у кого большая коллекция различных фильмов, нуждающихся в систематизации. Это простой в использовании инструмент для создания каталога всей вашей коллекции видео. Не важно, на каком носителе находятся ваши фильмы, будь то DVD, CD, VHS кассеты или что-нибудь еще...



Основные возможности All My Movies: простой импорт информации о фильме из онлайн базы данных IMDb.com. Вам надо ввести только название фильма, остальное программа скачает сама из интернета.

наглядное и удобное представления всей вашей коллекции

сохранение скриншотов (отдельных кадров) из фильма в базе данных. Скриншоты берутся прямо из видеофайла, если он есть или из отдельных файлов. Они помогут вам вспомнить тот или иной фильм при помощи вашей визуальной памяти, а также оценить качество картинки видеофайла

быстрый поиск фильмов по любому полю из базы данных - название, режиссер, год выпуска, актеры, жанр, описание и другим

экспорт вашей коллекции в HTML, текстовый или Microsoft Excel формат. С помощью этих инструментов вы можете разместить полученные файлы на вашей домашней странице или импортировать в другую программу

парольная защита базы данных с фильмами. Полезна, если вы хотите создать каталог ваших недетских фильмов и не хотите, чтобы ваши дети увидели его

Юля Использую программу для хранения различных видео (обучающие, мастер-классы, вебинары, мультики и прочее). Теперь нужное мне видео легко и быстро можно найти по нужной мне теме, например, для занятия с ребёнком, показать документальный фильм какой-нибудь (например, про цветы), потом запустить видео с мастер-классом, как нарисовать цветок, возможно, найдётся видео с песенкой про цветок, мультик и т.д. ). Нравится программа, оперативная помощь с возникающими вопросами.

| | Ответить Дмитрий Отличная и удобная программа для составления каталога фильмов и сериалов. Постоянно обновляется

| | Ответить Abba378 Отличная программа, просто находка для всех, кто решил привести в порядок свою коллекцию фильмов. Особенно оценил возможность держать базу данных с фильмами в облаке - коллекция доступна дома, на даче, на работе. Приятно, что программа постоянно совершенствуется и поддерживается автором.

| | Ответить index Хуже по всем параметрам, чем Movienizer.

Во-первых, написана на Delphi, что уже само по себе говорит о невышедшем со школьного уровня разработчике.

Во-вторых отвратительная организация коллекций, скриншотов, фотографий, некорректная работа с кириллицей. Программа создает кучу папок с кракозябрами в Моих документах.

Дизайн отвратителен, а скудное собрание скинов представляет собой типичный набор программы 2002 года. К тому же налезающие друг на друга элементы и область окна, не заполняющая собой полностью его рамку тоже не добавляют изящности.

Сам по себе интерфейс ужасен - всё растыкано по менюшкам и представляет собой кучу отдельных окон, связанных между собой только ссылками в сгенерированных HTML-страницах описания фильмов, от которых разработчик так и не смог уйти.

"Личные отметки" не заменяют собой категории, их список запихнут опять таки в меню (а если у меня 1400 отметок?). Если я хочу открыть полный список фильмов, отмеченных отметкой, поразительно, но получается, что мне куда удобнее сначала в поиске найти хотя бы один фильм с такой отметкой, и тогда ссылкой в его описании отфильтровать все остальные.

Везде одна беспорядочность. Сразу видно, что у разработчика проблемы с проектированием архитектуры ПО, а местами и с логикой.

В довесок отсутствие портативной версии, глючность самого каталога (некоторые меню у меня открывались по 5 секунд, при том, что я работал со стандартной демо базой, в которой всего 4 тайтла), непонятная логика работы функции "Рекомендовать фильм" (например, рекомендует посмотреть вторую часть Гарри Поттер и Дары смерти, при не просмотренной первой) и ещё куча всего, на что я уже не стал обращать внимания из-за стойкого нежелания продолжать пользоваться этой программой.



Вывод - разработчик зажрался и за свои дилетантские умения не должен требовать деньгиг.

2 | | Ответить Владимир Хорошая программа. По акции купил лицензию. Теперь я знаю что моя коллекция не пропадет. Огромный +

