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4.10 из 5, всего оценок - 22 Рейтинг программы - 4.10 из 5

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5 Temple Run 2 — отличнейшая аркада для iOS-гаджетов, в которой вам предстоит убегать от жуткого чудовища среди руин древнего города, в чаще джунглей, в подземельях. При этом вы должны преодолевать различные препятствия – пропасти, нагромождения камней или бревен, бурные потоки воды и обжигающие потоки лавы. Подбирайте по пути золото и драгоценные камни, а также различные бонусы. Монетки можно будет обменять на улучшение способностей вашего героя. Игра Temple Run 2 отличается отличной графикой и увлекательным геймплеем. Скачать Temple Run 2 для Android.

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