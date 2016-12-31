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Temple Run 2 для Android

Temple Run 2 1.31.2 для Android

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Описание Temple Run 2 1.31.2 для AndroidОписание   Скачать Temple Run 2 1.31.2 для AndroidСКАЧАТЬ (50,83 Мб) Скриншоты Temple Run 2 1.31.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Temple Run 2 1.31.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Temple Run 2 1.31.2 для AndroidОтзывы (4)  Видеоролик к программе Temple Run 2 1.31.2 для AndroidВидеоролик  
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4.51 из 5, всего оценок - 53
  • Рейтинг программы - 4.51 из 5
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Temple Run 2 — отличнейшая аркада для Android, в которой вам предстоит убегать от жуткого чудовища среди руин древнего города, в чаще джунглей, в подземельях. При этом вы должны преодолевать различные препятствия – пропасти, нагромождения камней или бревен, бурные потоки воды и обжигающие потоки лавы.

Подбирайте по пути золото и драгоценные камни, а также различные бонусы. Монетки можно будет обменять на улучшение способностей вашего героя. Игра Temple Run 2 отличается отличной графикой и увлекательным геймплеем.

Скриншоты Temple Run 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 14 450
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Temple Run 2 отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Temple Run 2

ррр про Temple Run 2 1.1.1 для Android [10-04-2013]

не установился
2 | | Ответить

надя про Temple Run 2 1.1 для Android [26-03-2013]

класс. только не поиму как в следующии уровень проити.
| | Ответить

соня про Temple Run 2 1.0.1.2 для Android [28-02-2013]

отстой вообще полный ничего не загружается
| 1 | Ответить

Gost' saita про Temple Run 2 1.0.1.1 для Android [06-02-2013]

Igra ochen' klassnaya, rekomend
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