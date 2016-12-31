Temple Run 2 — отличнейшая аркада для Android, в которой вам предстоит убегать от жуткого чудовища среди руин древнего города, в чаще джунглей, в подземельях. При этом вы должны преодолевать различные препятствия – пропасти, нагромождения камней или бревен, бурные потоки воды и обжигающие потоки лавы.

Подбирайте по пути золото и драгоценные камни, а также различные бонусы. Монетки можно будет обменять на улучшение способностей вашего героя. Игра Temple Run 2 отличается отличной графикой и увлекательным геймплеем.