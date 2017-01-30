SplitCam - бесплатная программа способная существенно расширить возможности вебкамеры и предназначенная для разделения видеопотока. Позволяет добавлять в видео всевозможные эффекты для веб камеры во время видеозвонков, накладывать 3D маски и рамки, применять различные фильтры и фоны, добавлять объекты, текстовые надписи и пр. Приложение поддерживает такие популярные сервисы, как Skype, Windows Live Messenger, AOL AIM, ICQ, Yahoo Messenger, Camfrog, YouTube, ooVoo, Gtalk, Justin.tv, Ustream и др., которые можно одновременно использовать с одной вебкамерой.

Кроме того присутствует возможность трансляции видео на такие популярные сервисы, как Justin.tv, TinyChat, Livestream, Ustream и пр. Поддерживаются различные разрешения видео (в том числе HD), а также доступна функция захвата видео со всех доступных источников (вебкамера, видеофайлы, слайд шоу, рабочий стол и т.д.).