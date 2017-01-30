SplitCam для Windows

SplitCam 7.5.3.2

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание SplitCam 7.5.3.2Описание   Скачать SplitCam 7.5.3.2СКАЧАТЬ (95,81 Мб) Скриншоты SplitCam 7.5.3.2Скриншоты (4)   Статистика SplitCam 7.5.3.2Статистика   Отзывы о SplitCam 7.5.3.2Отзывы (7)  
Оцените программу!
4.68 из 5, всего оценок - 25
  • Рейтинг программы - 4.68 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SplitCam - бесплатная программа способная существенно расширить возможности вебкамеры и предназначенная для разделения видеопотока. Позволяет добавлять в видео всевозможные эффекты для веб камеры во время видеозвонков, накладывать 3D маски и рамки, применять различные фильтры и фоны, добавлять объекты, текстовые надписи и пр. Приложение поддерживает такие популярные сервисы, как Skype, Windows Live Messenger, AOL AIM, ICQ, Yahoo Messenger, Camfrog, YouTube, ooVoo, Gtalk, Justin.tv, Ustream и др., которые можно одновременно использовать с одной вебкамерой.

Кроме того присутствует возможность трансляции видео на такие популярные сервисы, как Justin.tv, TinyChat, Livestream, Ustream и пр. Поддерживаются различные разрешения видео (в том числе HD), а также доступна функция захвата видео со всех доступных источников (вебкамера, видеофайлы, слайд шоу, рабочий стол и т.д.).

Скриншоты SplitCam:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 22 183
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - другое - Вебкамера

Отзывы о программе SplitCam

Гость про SplitCam 7.2.4.1 [18-01-2017]

Программа неплоха. Но как разработчики додумались, чтобы окна выбора эффектов, настроек и прочего перекрывало изображение с вебкамеры? Ужасно неудобно.
| | Ответить

sprut про SplitCam 7.2.4.1 [21-01-2016]

а как транслировать звук с рабочего стола ?
| | Ответить

леонид про SplitCam 6.6.4.1 [31-05-2015]

Программа не запускается. Что это за прикол?
| 1 | Ответить

Павел про SplitCam 6.6.4.1 [20-12-2014]

программа просто не запускается.
| 1 | Ответить

Андрей Котов про SplitCam 6.6.4.1 [20-07-2014]

Что за хрень?! Эта программа у меня даже не запустилась!
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (7) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Rufus

ESET NOD32 Антивирус

FL Studio (FruityLoops)

ESET NOD32 Smart Security

Mozilla Firefox

ParkControl

ArtMoney

Google Chrome

Ashampoo WinOptimizer

VKMusic

Антивирус Касперского

KMPlayer

Opera

WavePad

CheMax

The Bat! Voyager

Viber

EMDB

Notepad++

CCleaner

 
 