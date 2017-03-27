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HD Video Converter Factory Pro для Windows

HD Video Converter Factory Pro 10.0

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Описание HD Video Converter Factory Pro 10.0Описание   Скачать HD Video Converter Factory Pro 10.0СКАЧАТЬ (52,81 Мб) Скриншоты HD Video Converter Factory Pro 10.0Скриншоты (4)   Статистика HD Video Converter Factory Pro 10.0Статистика   Отзывы о HD Video Converter Factory Pro 10.0Отзывы (1)  
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3.91 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 3.91 из 5
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HD Video Converter Factory Pro - удобный конвертер всех наиболее популярных HD форматов видео (M2TS, MKV, AVCHD, HDTV BDAV и MPEG-TS). Кроме того имеется возможность преобразования видео в форматы, оптимизированные для воспроизведения на различных портативных устройствах, как например iPad, iPhone, iPod, Apple TV, BlackBerry, Sumsung, Nexus, HTC, Nokia, Microsoft Surface, XBox, Zune и др. (всего более 100 мобильных устройств). Присутствует встроенный редактор, с помощью которого можно добавлять различные эффекты, объединять и резать видео и пр. Поддерживается пакетная обработка файлов.

Скриншоты HD Video Converter Factory Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7 846
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Редакторы

Отзывы о программе HD Video Converter Factory Pro

Семён про HD Video Converter Factory Pro 4.5 [25-03-2013]

Если уж пишите "условно бесплатно", то указывайте число дней. А вообще - не надо смешивать бесплатные и условные, Условникам надо выделить отдельный раздел. Например, "услобесплат", "даунлодусло"..
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