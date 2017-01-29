HippoScan для Windows

HippoScan 1.4.1

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Описание HippoScan 1.4.1Описание   Скачать HippoScan 1.4.1СКАЧАТЬ (2,54 Мб) Скриншоты HippoScan 1.4.1Скриншоты (2)   Статистика HippoScan 1.4.1Статистика   Отзывы о HippoScan 1.4.1Отзывы (8)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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HippoScan (ранее ScanTool) - программа, которая пригодится тем пользователям, кто часто делает электронные копии бумажных документов. Сделать электронную копию документа (отсканировать) можно нажав всего несколько клавиш, программа сохраняет результат в pdf или в виде набора картинок. Уровень сжатия, разрешение сканирования и глубина цвета настраивается.

Перед сохранением результата можно сделать обработку страниц, а именно:

  • увеличить яркость;
  • увеличить контрастность;
  • повернуть выбранное изображение на 90/180 градусов;
  • повернуть все изображения на 90/180 градусов;
  • поменять порядок следования страниц в конечном документе (в случае если они сканировались не в том порядке).

Кроме того, можно выбрать два вида сохрания: "тихое" и с запросом. В первом случае документы сохраняются в ранее выбранный каталог (выбирается в настройках) с автоматической генерацией имен, во втором перед каждым сохранением будет запрошено имя файла и путь.

Что нового в HippoScan 1.4.1?
  • процент масштабирования в строке состояния
  • предупреждение при выходе из программы
  • реализован "портативный" режим запуска
Скриншоты HippoScan:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 28 458
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРаспознавание

Отзывы о программе HippoScan

Павел про HippoScan 1.3.2 [10-09-2016]

Не работает на Виндовс 7. Зависает наглухо в самом начале сканирования.
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dizzy в ответ Павел про HippoScan 1.3.2 [14-09-2016]

Я бы не стал так категорично говорить - в нашем учреждении около 60 машин с windows 7, не зависло ни на одной.
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Олег про ScanTool 1.0 [01-02-2016]

Прога прекрасно работает на ХР. Настроек минимум. Спасибо!!!
4 | | Ответить

Юзверь про ScanTool 1.0 [13-12-2015]

Так и не заработала. При нажатии кнопки "сканировать" глубокое зависание. Пришлось снести
| 5 | Ответить

dizzy в ответ Юзверь про HippoScan 1.1.0 [22-03-2016]

А средствами штатных утилит сканера удается снять копию?
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Назима про ScanTool 1.0 [27-11-2015]

Спасибо Вам большое. Очень удобно работать. Удачи!
3 | 1 | Ответить

Пользователь про ScanTool 1.0 [16-10-2015]

Фигня, а не программа
| 11 | Ответить

dizzy в ответ Пользователь про HippoScan 1.1.0 [25-03-2016]

Хотелось бы увидеть более конструктивную критику
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