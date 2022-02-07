Text-R - удобное приложение, которое умеет распознавать текст в PDF-файлах и изображениях и немедленно конвертирует его в редактируемый документ в формате Word или RTF. Форматирование остается близким к оригиналу, поэтому в большинстве случаев постобработка не требуется. Встроенные словари и профессиональные фильтры OCR обеспечивают высокую точность распознавания текста, позволяя таким образом, распознавать перекошенные тексты и перевернутые документы.

Поддерживаются различные форматы файлов, в том числе PNG, TIFF, JPG, JPEG и BMP. Прежде чем вы сможете извлечь текст, приложение предложит вам выбрать предпочтительные параметры. Можно использовать инструмент для обнаружения наклонных изображений, поворота на 90, 180 и 270 градусов, смешанных символов, обнаружения и удаления линий или применения фильтров помех. Также программу можно использовать для сканирования штрих-кодов.