Text-R для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 29.90 EUR
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|2.000 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ASCOMP Software GmbH
|Категории:
|Распознавание - PDF
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|32,06 Мб
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Text-R - удобное приложение, которое умеет распознавать текст в PDF-файлах и изображениях и немедленно конвертирует его в редактируемый документ в формате Word или RTF. Форматирование остается близким к оригиналу, поэтому в большинстве случаев постобработка не требуется. Встроенные словари и профессиональные фильтры OCR обеспечивают высокую точность распознавания текста, позволяя таким образом, распознавать перекошенные тексты и перевернутые документы.
Поддерживаются различные форматы файлов, в том числе PNG, TIFF, JPG, JPEG и BMP. Прежде чем вы сможете извлечь текст, приложение предложит вам выбрать предпочтительные параметры. Можно использовать инструмент для обнаружения наклонных изображений, поворота на 90, 180 и 270 градусов, смешанных символов, обнаружения и удаления линий или применения фильтров помех. Также программу можно использовать для сканирования штрих-кодов.
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