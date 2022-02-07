Text-R для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 29.90 EUR
Ограничение:14 дней
Версия:2.000 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Распознавание - PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:32,06 Мб
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Text-R - удобное приложение, которое умеет распознавать текст в PDF-файлах и изображениях и немедленно конвертирует его в редактируемый документ в формате Word или RTF. Форматирование остается близким к оригиналу, поэтому в большинстве случаев постобработка не требуется. Встроенные словари и профессиональные фильтры OCR обеспечивают высокую точность распознавания текста, позволяя таким образом, распознавать перекошенные тексты и перевернутые документы.

Поддерживаются различные форматы файлов, в том числе PNG, TIFF, JPG, JPEG и BMP. Прежде чем вы сможете извлечь текст, приложение предложит вам выбрать предпочтительные параметры. Можно использовать инструмент для обнаружения наклонных изображений, поворота на 90, 180 и 270 градусов, смешанных символов, обнаружения и удаления линий или применения фильтров помех. Также программу можно использовать для сканирования штрих-кодов.

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