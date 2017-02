Оцените программу!

5 The Sims FreePlay – самый известный симулятор повседневной жизни теперь на вашем Android-устройстве. Создавайте своих персонажей, регулируйте отношения между ними, стройте дома, ходите на работу, женитесь и следите за физиологическими потребностями героев. В Симтауне также есть некоторые новые необустроенные места, отыщите их, попутно выполняя увлекательные задания. Создайте свой собственный мир по своим правилам и порядкам. The Sims FreePlay для Windows Phone Что нового в The Sims FreePlay 5.27.2 для Android?

Сердце рвется из груди! Создайте историю любви в по-французски романтичном обновлении.