Archery King для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.35.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Miniclip.com
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 034 | Статистика
|Размер:
|75.8 Мб
|СКАЧАТЬ
Archery King - проверьте, насколько хорошо вы хорошо владеете мастерством стрельбы из лука. В этом увлекательном симуляторе можно соревноваться как с самим собой, оттачивая свое умение на тренировке, или же участвуя в различных турнирах, состязаться с реальными игроками со всего мира.
Игроку доступны всевозможные предметы снаряжения, чтобы подобрать для себя подходящий лук и стрелы! Сотни доступных сочетаний снаряжения позволяют настроить игровой процесс по своему вкусу.
Состязайтесь один на один в режимах "Классика" и "Гонка", повышайте свой уровень, чтобы получить доступ к новым картам и состязаться там с лучшими игроками, оттачивайте свои навыки и состязайтесь со своими друзьями в мультиплеере.
Мобильная Русская Рыбалка 1.1.0.0
Мобильная Русская Рыбалка – симулятор рыбалки поможет скоротать время ожидания до...
DEER HUNTER 2018 - один из лучших охотничьих симуляторов для мобильных устройств на платформе...
Помогите баристе исполнить ее заветную мечту и создайте Кофейню мечты! Изучайте...
Губка Боб: Кулинарный поединок 1.0.38
Динамичный и невероятно веселый кулинарный симулятор для Android, который придется по душе...
Бесплатный футбольный симулятор для Android-смартфонов и планшетов, предлагающий игроку...
Футбольный Онлайн-Менеджер 3.5.20
Увлекательный футбольный менеджер для мобильных Android-устройств, дающий возможность...
Отзывы о программе Archery King
Admin
Отзывов о программе Archery King 1.0.35.1 пока нет, можете добавить...