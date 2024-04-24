Archery King для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.35.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 034 | Статистика
Размер:75.8 Мб
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Archery King - проверьте, насколько хорошо вы хорошо владеете мастерством стрельбы из лука. В этом увлекательном симуляторе можно соревноваться как с самим собой, оттачивая свое умение на тренировке, или же участвуя в различных турнирах, состязаться с реальными игроками со всего мира.

Игроку доступны всевозможные предметы снаряжения, чтобы подобрать для себя подходящий лук и стрелы! Сотни доступных сочетаний снаряжения позволяют настроить игровой процесс по своему вкусу.

Состязайтесь один на один в режимах "Классика" и "Гонка", повышайте свой уровень, чтобы получить доступ к новым картам и состязаться там с лучшими игроками, оттачивайте свои навыки и состязайтесь со своими друзьями в мультиплеере.

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