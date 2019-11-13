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Моя кофейня для Android

Моя кофейня 2019.11.1 для Android

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Описание Моя кофейня 2019.11.1 для AndroidОписание   Скачать Моя кофейня 2019.11.1 для AndroidСКАЧАТЬ (33,62 Мб) Скриншоты Моя кофейня 2019.11.1 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Моя кофейня 2019.11.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Моя кофейня 2019.11.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Моя кофейня - веселый и расслабляющий симулятор ресторана для всех любителей готовить еду, любителей кофе, бизнес игр и кулинарии. Определите бизнес-стратегию для своего кафе или ресторана и получайте прибыль, даже в режиме оффлайн.

Основные возможности:

  • Станьте отличным управляющим, обустраивая кофейню вашей мечты.
  • Украшайте кафе по своему вкусу, нанимайте и обучайте сотрудников и официантов, принимайте решения о составе кофейного меню и устанавливайте оптимальные цены.
  • Отточите свои навыки дизайнера интерьеров и сделайте так, чтобы ваш ресторан прославился великолепным оформлением.
  • Выбирайте среди множества декоративных стилей и вариантов расположения мебели.
  • Встречайтесь с партнерами по бизнесу и посетителями из разных слоев общества и помогайте им сориентироваться в жизни.
  • Играйте с друзьями и знакомьтесь с единомышленниками, любителями кофе и ресторанов, поклонниками кулинарии и официантами, чтобы создать свой городок и конкурировать с другими владельцами кафе.
  • Дайте волю вашим сверхспособностям бариста и официанта, покажите гостям, как вы умеете готовить еду - приготовьте для них оригинальные кофейные и чайные напитки.
  • Откройте секреты уникальных кофейных рецептов, вдохните новую жизнь в каждого посетителя с помощью комбинаций разных напитков на основе кофе.
Моя кофейня
Моя кофейня
Моя кофейня
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСимуляторы
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